Crypto : ils perdent les économies d’une vie en 24h

À cause de la chute terrible et inattendue du Terra Luna, des centaines de personnes ont perdu les économies de toute une vie.

On le sait, le monde la cryptomonnaie est parfois un peu… Difficile. En effet, si les gains peuvent être nombreux, les pertes peuvent l’être tout autant. Récemment, le marché a été secoué par la terrible chute du Terra (LUNA), qui a perdu plus de 99.9% de sa valeur. Résultat, de nombreux individus ont perdu leurs économies. Parfois même, les économies de toute une vie. Le token, qui a touché son ATH (all time high, plus haut point jamais enregistré) à 119 dollars, a connu une chute qui l’a mené à 76 dollars avant de finalement descendre à 0.01 centime puis bien plus bas après que la blockchain ait finalement été stoppée le temps de quelques heures. Une chute rare, d’autant qu’elle a eu lieu en l’espace de 24 heures seulement.

La capitalisation du Terra est passée de 40 milliards de dollars (environ 38 milliards d’euros) à seulement 500 millions de dollars (480 millions d’euros environ). Il s’agit peut-être de la perte la plus importante jamais enregistrée par une cryptomonnaie de premier plan depuis plusieurs années. Si le Bitcoin a déjà chuté de l’ordre de 80/90%, il a toujours retrouvé des couleurs. Le Terra Luna lui, semble être promis à un sombre avenir, voire même une totale disparition après qu’il ait été délisté de Binance et surtout, que des milliers de personnes aient perdu toutes les économies d’une vie.

Les membres de r/TerraLuna se sont rendus sur le subreddit pour raconter des histoires assez poignantes. Un membre a écrit : « J’ai perdu toutes mes économies. J’avais acheté Luna à 85 $, je ne sais pas quoi faire. » Un autre utilisateur a affirmé : « Cela semble irréel, je ne peux pas croire que cela se produise, j’ai perdu 60k du jour au lendemain avec ce qui aurait pu être considéré comme un actif à risque 3 jours et je ne peux rien faire ». D’autres ont tenté d’acheter ou de vendre afin de s’en sortir et sauver ce qui pouvait l’être… « Je ne peux pas vendre, je ne peux pas acheter, je ne peux que regarder brûler. C’est de la folie. C’est quoi ce bordel ? » Face à la grogne et la détresse, le subreddit a épinglé en haut de son fil de discussion un fil contenant des numéros d’assistance nationaux après des récits assez bouleversants de ses utilisateurs.