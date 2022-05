Cardiff : ils partent pour une bière et finissent à Ibiza

Deux jeunes britanniques vivant à Cardiff sont récemment sorti le temps d’une bière… Avant de finir la soirée en Espagne, après avoir pris le coup de trop !

Qui n’est jamais sorti boire « un verre » avant de se retrouver à 3 heures du matin, en train de danser en boîte de nuit ? L’assurance d’une soirée exceptionnelle, mais surtout, d’un lendemain bien compliqué. Pour autant, ce n’est rien comparé à ce qu’ont réalisé deux jeunes britanniques qui eux… Ont poussé les choses à l’extrême en se rendant à Ibiza pour un week-end complet de folie. Les amis Dan Evans et Alex Stubbs ont commencé leur week-end spontané par un verre un vendredi après-midi à Merthyr, au Pays de Galles, et la promesse naïve qu’ils seraient rentrés chez eux à 23h30 le soir même.

Les choses ont commencé à prendre une autre tournure lorsque quelqu’un a suggéré aux deux amis de faire un voyage spontané à Magaluf, à Majorque. Sans vraiment penser qu’il s’agissait là d’une mauvaise idée, les deux ont décidé de rentrer chez eux afin de faire leur valise, prendre leur passeport avant de sauter dans le premier taxi, en direction de l’aéroport international de Cardiff. Malheureusement pour eux, le vol prévu au départ de Cardiff pour Majorque était complet. En revanche, il y avait ben un vol pour Ibiza. Qu’à cela ne tienne, ils sont montés dedans avant d’arriver en Espagne d’où ils ont acheté des shorts.

Après deux jours de soleil et de fête, Dan et Alex sont retournés à l’aéroport et ont pris le seul vol disponible, à destination de Londres Stansted. Heureusement, ils sont rentrés au Pays de Galles avec suffisamment de temps pour travailler le lendemain, mais Dan a confié à Wales Online que le retour a été plutôt difficile. « Il a été plus difficile de trouver un avion pour le retour, mais nous en avons trouvé un et sommes rentrés à Londres bien à temps pour être au travail le lundi. Cela en valait la peine. Nous n’avons aucun regret et nous le referons probablement, mais il faudra peut-être attendre quelques années »