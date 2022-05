Taïwan : il invente un aquarium pour sortir ses poissons

En Asie, un homme a inventé un aquarium qui lui permet de se promener dans la rue, avec ses poissons. Une invention improbable, qui a fait le tour des réseaux.

Une invention absolument improbable. En effet, du côté de Taipei (à Taïwan), un homme a eu la grandiose idée d’inventer un aquarium un peu spécifique. Ce dernier lui permet d’emmener son ou ses poissons rouges en promenade ! Il s’agit en fait d’une petite poussette personnalisée, équipée de son système de filtration d’air et de sa pompe à oxygène afin d’envoyer aux poissons, tout ce dont ils ont besoin pour survivre. Le petit plus ? Un système d’éclairage maison ? C’est le YouTubeur taïwanais Huang « Jerry » Xiaojie qui a dévoilé sa dernière création en poussant le landau au parc, sur les marchés de nuit et dans le quartier des affaires de son quartier de Taipei.

Dans la vidéo, il explique aux spectateurs comment il a construit l’appareil à l’aide d’un guide pratique étape par étape. Dans cette vidéo, on peut voir l’expert en bricolage souder un châssis métallique à un tube acrylique. Il le place ensuite sur des roues, y ajoute une poignée pour le pousser et voilà, vous avez un aquarium mobile. La chose fonctionne vraiment, car on peut voir Xiaojie mettre ses propres poissons dans l’aquarium afin de tester sa nouvelle invention.

Dans la vidéo, les passants ont été vus en train d’halluciner devant l’engin. Entre photos, rigolades et pointage du doigt, les réactions étaient diverses et variées. Un aquarium ultra-fonctionnel qui permet également de déposer son café ou son thé grâce à un porte-gobelet ingénieusement installé. La suite ? Certains utilisateurs rêvent de voir l’outil se démocratiser. « Si ce design est amélioré, il y aura vraiment une demande du marché. Si vous y mettez également un trou pour l’alimentation, c’est un aquarium d’action complet. » En d’autres termes, il est temps de s’offrir un poisson et de se promener avec. Le laisser à la maison ? C’est terminé !