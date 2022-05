AirSeed : sauver le monde avec des drones ?

Une jeune startup australienne envisage de planter 100 millions d’arbres avec des drones. L’occasion de sauver le monde grâce aux nouvelles technologies ?

En Australie, une jeune startup a confirmé qu’elle allait tout faire afin de lutter contre la déforestation. De fait, d’ici à 2024, elle ambitionne de planter pas moins de 100 millions d’arbres grâce à sa horde de drones lanceurs de graines. La start-up, appelée AirSeed Technology, utilise l’intelligence artificielle pour trouver les zones qui ont besoin d’arbres et lancer des cosses de graines depuis le ciel. Ce sont en quelque sorte des superhéros de l’environnement. Le PDG et co-fondateur d’AirSeed Technology, interrogé par les journalistes d’euronews.green , s’est expliqué sur la question : « Chacun de nos drones peut planter plus de 40 000 cosses de graines par jour et ils volent de manière autonome. Par rapport aux méthodologies traditionnelles, c’est 25 fois plus rapide, mais aussi 80 % moins cher. «

Selon leur site internet, 1,3 million de kilomètres carrés d’arbres ont été déboisés depuis 1990, tandis que 15 milliards d’arbres sont perdus chaque année à travers le monde. L’entreprise a déjà planté 50 000 arbres et son objectif est d’en planter 100 millions d’ici 2024. AirSeed affirme que ses gousses sont dotées d’un revêtement riche en carbone qui leur confère un système de soutien important pour l’habitat « sous terre ». Les graines sont donc protégées des oiseaux, des insectes, mais également des rongeurs. Elles peuvent donc germer plus facilement. Walker a déclaré : « Il protège les semences de différents types de faune et de flore, mais soutient également les semences une fois qu’elles ont germé et aide vraiment à fournir tous ces nutriments et sources minérales dont elles ont besoin, ainsi que certains probiotiques pour vraiment stimuler la croissance au stade précoce. »

Les graines, elles, ne sont pas plantées à n’importe quel endroit. En effet, les drones ont une trajectoire de vol prédéfinie. Ils suivent en fait des coordonnées GPS et l’IA leur permet de déterminer à quel moment une graine doit être jetée. Ces données GPS permettent, in fine, de suivre l’évolution d’un arbre, sa croissance, etc… Walker poursuit : « Nous sommes très attentifs au fait que nous devons restaurer la santé du sol, nous devons restaurer les communautés microbiennes dans le sol, et nous devons restaurer les fournisseurs d’habitats primaires pour les animaux. » Pour rappel, il ne nous reste qu’une dizaine d’années afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique au risque de le voir considérablement s’accélérer.