Australie : cette araignée énorme a été adoptée !

En Australie, une petite famille a tout simplement décidé d’adopter une araignée absolument gigantesque ! Oseriez-vous faire de même ?

Une scène redoutable, redoutée et surtout, inimaginable. En Australie, la maman d’une petite famille a dévoilé l’incroyable image de leur animal de compagnie : une araignée tout simplement immense. En effet, c’est via les réseaux sociaux que Summer Stolarcyk a montré le compagnon poilu, mais terrifiant qui réside dans la maison de la famille Gray depuis un an. Elle a écrit : « Elle s’appelle Charlotte, (araignée de chasse) elle est un membre bienvenu de la famille Gray en Australie, Charlotte aime aller de pièce en pièce pour manger des insectes et des trucs. PS : elle grandit encore. Plus de ceci, s’il vous plaît, embrassez les anges à 8 pattes. » Forcément, de telles images ont poussé de nombreuses personnes à réagir.

Certaines, par exemple, ont affirmé qu’elles ne manqueraient pas de déménager si une telle chose devait leur arriver. « Je ne visiterai jamais l’Australie. Vous ne pourriez pas me payer assez d’argent pour visiter ce pays abandonné des dieux. » pouvions-nous par exemple lire ! Un troisième utilisateur a déclaré : « Quand les gens me demandent pourquoi j’ai quitté l’Australie… voilà. Voilà pourquoi. Vous ne connaissez pas la vraie peur jusqu’à ce que vous vous réveilliez à 4h du matin et qu’un de ces gars vous regarde depuis votre plafond. » Jake Gray, le papa, a révélé observer l’insecte grandir depuis un an avant d’ajouter espérer qu’elle deviendra « encore plus grosse ».

Il a également révélé qu’il avait nommé l’araignée de compagnie « Charlotte » pour qu’elle paraisse plus sympathique à ses enfants, Jack et Bella, qui étaient initialement effrayés par la créature vivant dans leur maison. Le jour ou Charlotte s’est mise à manger un Gecko Asiatique, ce dernier a compris qu’il s’agissait d’un arachnide remarquable… Tout comme son compatriote Chris Taylor qui lui, a découvert une énorme araignée dans sa voiture, qu’il a fait sortir avant de réaliser, avec surprise, que celle-ci était revenue dès le lendemain. « Je l’ai fait sortir de la voiture il y a quelques mois, mais le lendemain elle était de nouveau sous le pare-soleil, donc elle aime être dans ma voiture pour une raison quelconque. »