Russie : 200 secondes pour détruire l’Europe ?

Un présentateur télé russe a démontrer comment le Kremlin pourrait, en 200 secondes, détruire absolument toute l’Europe.

En Russie, un présentateur de télévision a diffusé une incroyable simulation démontrant comment Moscou pourrait, si elle le désirait, détruire absolument toute l’Europe via son arsenal nucléaire, en 200 secondes environ, sans que personne ne puisse survivre. Ce n’est pas la première fois que le Kremlin utilise ses médias d’État pour diffuser de la propagande en faveur de son attaque contre l’Ukraine. De nombreuses chaînes et publications ont été contraintes de fermer après l’adoption d’une loi criminalisant toute opposition à l’invasion de Vladimir Poutine, depuis, toutes les émissions autorisées à être diffusées, démontrent comment le Kremlin pourrait tout détruire sur son passage.

Alors que le conflit entre dans son 67e jour, beaucoup craignent que la Russie ne se tourne vers l’armement nucléaire, Poutine ayant déjà menacé de déployer des attaques de missiles « rapides comme l’éclair » si l’Occident intervenait. L’objectif ? Faire peur et surtout, démontrer comment Moscou pourrait « facilement » répondre à la moindre tentative d’incartade. Sur l’émission 60 Minutes de Channel One, les journalistes ont été en ce sens, en diffusant un clip simulant des frappes nucléaires sur trois grandes villes européennes, ne laissant aucun survivant. L’homme politique russe Aleksey Zhuravlyov s’est exprimé dans l’émission et a déclaré : « Un missile Sarmat et les îles britanniques ne seront plus ».

Les producteurs ont ensuite montré via une carte interactive comment, depuis l’enclave de Kaliningrad, les Russes pourraient touche Berlin en 106 secondes, Paris en 200 secondes et Londres en 202 secondes. L’animateur Evgeny Popov a souligné que le Royaume-Uni et la France, disposant également d’armes nucléaires, une riposte signifierait que personne ne survivrait à la guerre. « Personne ne survivra à cette guerre lorsque vous proposerez la frappe avec un Sarmat« , a-t-il déclaré. « Comprenez-vous que personne ne survivra ? Personne sur cette planète. » Autre point de pression ? « Satan 2 », le nouveau missile russe, testé il y a quelques jours, qui peut voler jusqu’à 18 000 km et transporter 15 ogives… Bref, rien de très rassurant !