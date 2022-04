Chine : une politique zéro-covid ultra-restrictive

En Chine, la politique anti-covid devient de plus en plus restrictive ! Cela en vaut-il vraiment la peine, alors que le variant Omicron est ultra-contagieux ?

On le sait, la Chine ne rigole pas avec le covid-19 et a adopté une posture « zéro covid ». En d’autres termes, dès qu’un cas est recensé, des millions de personnes sont testées, cloîtrées. Le dernier exemple en date ? Shanghaï, ou des images absolument incroyables nous sont parvenues. Officiellement, ce ne sont que quelques dizaines de cas qui ont été recensées même si la réalité pourrait être bien différente. Ainsi, afin de ne pas ternir son image et empêcher le covid-19 d’avoir un impact sur sa politique et l’économie chinoise, Xi Jinping serre clairement les vis. Aujourd’hui, un quart de la population est verrouillée et Pékin s’apprête à subir la même chose.

Malheureusement, ce serrage de vis en règle implique que les habitants soient contraints à vivre une vie qu’ils n’ont pas voulue. Difficulté à se nourrir, crainte de se retrouver à des centaines de kilomètres de son domicile dans des camps de quarantaine, les habitants font ce qu’ils peuvent pour s’en sortir. Une stratégie compliquée à vivre, mais qui porte toutefois ses fruits puisque le ministère de la Santé a confirmé hier le plus bas total de cas positif enregistré en ce mois d’avril… Mais cela en vaut-il la peine ?

Aujourd’hui, la Chine a par exemple annulé des centaines de vols au départ de Canton et annoncé le dépistage massif de 6 millions de personnes après qu’un cas positif ait été recensé à l’aéroport. Une politique extrême mise à mal par la contagiosité assez élevée du variant Omicron qui pourrait bien pousser Pékin à opter pour une toute nouvelle approche. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire évoluer les mentalités, mais une chose est sûre, la Chine n’était probablement pas préparée à subir une hausse importante des cas positifs après avoir été, il est vrai, relativement épargné au cours des deux dernières années.