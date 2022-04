Depuis l’annonce de son rachat de Twitter, Elon Musk est vivement critiqué. La raison ? Ses détraqueurs affirment qu’il aurait pu sauver des millions de vies à la place !

L’annonce du rachat de Twitter par Elon Musk (pour la modique somme de 44 milliards de dollars) ne cesse de susciter le buzz. Il semblerait d’ailleurs que des gens aient beaucoup de choses à dire sur le sujet ! Si certains y voient une victoire très importante pour la liberté d’expression, d’autres craignent que le réseau social ne baisse en gamme. Bien évidemment, les discussions sur ce qu’il adviendra de Twitter se poursuivront probablement pendant des jours, voire des semaines, mais les utilisateurs de Twitter ont souligné une réalité déprimante de cette énorme prise de contrôle : l’hypocrisie. En effet, l’an dernier, Musk a été appelé à dépenser une petite fraction de sa fortune personnelle afin de lutter contre la faim dans le monde.

En effet, à l’époque, le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations unies a révélé comment seulement 2 % de la fortune de Tesla pourrait largement suffire afin de nourrir des millions de personnes vulnérables dans le monde. David Beasley avait à l’époque appelé Bezos (le fondateur d’Amazon) et donc Musk à reconsidéré la façon dont il envisagent de placer leur argent.« 6 milliards de dollars pour aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous ne les atteignons pas. Ce n’est pas compliqué ». À l’époque, Musk avait alors demandé à l’ONU d’expliquer comment cet argent serait réutilisé et placé. Un appel à la transparence, qu’il avait conclu en affirmant que si tout était clair, il vendrait toutes ses actions Tesla.

« Il doit s’agir d’une comptabilité ouverte, afin que le public voie précisément comment l’argent est dépensé. » Or, maintenant qu’il a dépensé 44 milliards de dollars pour Twitter, Musk est visé par des accusateurs qui se demandent bien pourquoi il était prêt à dépenser autant alors qu’il aurait pu, de son côté, « sauver la planète de la faim » et ce, à sept reprises ! « 6 milliards de dollars ne résoudront pas la faim dans le monde, mais ils empêcheront l’instabilité géopolitique, les migrations de masse et sauveront 42 millions de personnes au bord de la famine », avait déclaré à l’époque M. Beasley sur Twitter. Les partisans de Musk eux, ont déclaré que le PDG de Tesla est libre de dépenser l’argent comme il l’entend.