Netflix envisage la publicité sur sa plateforme !

Netflix a confirmé qu’elle envisageait l’arrivée prochaine de la publicité sur sa plateforme afin de faire baisser le prix des abonnements et arrêter le départ de ces derniers.

Netflix, prêt à instaurer la publicité ? En effet après que le cours ait perdu entre 25 et 30% de sa valeur en une journée à cause de l’annonce historique concernant leur perte de près de 700.000 abonnés, la plateforme de streaming a décidé de passer à la vitesse supérieure afin de générer de nouveaux revenus. Ainsi Netflix a révélé son intention d’introduire des publicités afin de proposer des options de streaming moins chères à ses abonnés. Si l’absence de publicité est sans aucun doute un atout majeur pour de nombreux utilisateurs de Netflix (qui paient toutefois plus cher leurs abonnements), il convient de rappeler que Netflix s’est toujours positionné contre cette pratique.

Selon The Hollywood Reporter, Reed Hastings a expliqué qu’il était auparavant « contre la complexité de la publicité, et un grand fan de la simplicité de l’abonnement. Mais autant que je suis un fan de cela, je suis un plus grand fan du choix du consommateur. Et permettre aux consommateurs qui aimeraient avoir un prix plus bas, et qui tolèrent la publicité, d’obtenir ce qu’ils veulent, a beaucoup de sens », a-t-il poursuivi. Pour autant, cette modification n’est pas encore prête d’entrer en vigueur. Cela pourrait se faire d’ici une à deux années.

Une sortie qui traduit également un besoin de se caler sur la concurrence. Hulu, Disney+ ou encore Hbo fonctionnent ainsi et génèrent de bons résultats. « Nous n’avons aucun doute sur le fait que cela fonctionne », a-t-il d’ailleurs déclaré. Hastings a continué : « En termes de potentiel de profit, il est certain que le marché de la publicité en ligne a progressé, et maintenant vous n’avez pas besoin d’incorporer toutes les informations sur les gens que vous aviez l’habitude de faire. Nous pouvons rester en dehors de cela et nous concentrer sur nos membres, en créant une expérience agréable. » Bref, l’heure est à la chasse aux profits pour Netflix qui a vu son cours en bourse revenir à celui de 2018.