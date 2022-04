Cannabis : un médicament miracle contre le cancer ?

Un médicament miracle à base de cannabis vient-il d’être découvert afin de lutter plus efficacement contre le cancer du pancréas ?

On le sait déjà, depuis quelques années, le cannabis est particulièrement étudié notamment dans un cadre médical. De nombreuses recherches ont eu lieu et ont toujours lieu afin de déterminer le rôle de cette plante et ses composantes (les cannabinoïdes) sur la santé, l’organisme. Récemment un médicament contenant des extraits de la plante de cannabis a réussi à éliminer 100 % des cellules cancéreuses du pancréas. Le médicament, qui est basé sur un extrait du champignon Cyathus Stratus associé à un extrait de cannabinoïde, a tué toutes les cellules cancéreuses sans endommager les cellules saines. Il aurait été mis au point par la société Cannabotech. L’étude elle, a été menée par le professeur Fuad Fares, chercheur principal sur le cancer à l’université de Haïfa.

Le champignon utilisé a fait l’objet de huit années de tests d’efficacité anticancéreuse et le traitement a montré de meilleurs résultats anticancéreux que divers autres champignons testés. La société s’attend à ce que le processus de fabrication de médicaments soit nettement moins coûteux et plus court que le développement de médicaments généralement prescrits. Une société innovante qui ne cesse d’ailleurs, de le mettre en avant ! L’entreprise affirme être l’une des premières à « marier le savoir traditionnel asiatique à la science moderne pour créer sa formule M²CBD exclusive, en attente de brevet« . Elle utilise des champignons fonctionnels et du CBD de haute qualité pour améliorer ses formules.

Cannabotech prévoit d’achever la phase d’étude de faisabilité d’ici à la mi-2023, ce qui l’amènera à l’étape suivante où elle développera le médicament en collaboration avec une grande société pharmaceutique via l’approbation de la FDA. Interrogé, Elhanan Shaked, PDG de Cannabotech, a déclaré : « Nous avons franchi une étape importante sur la voie du développement du médicament botanique contre le cancer du pancréas. Il s’agit d’une nouvelle étape qui nous rapproche de la grande vision que nous avons définie pour nous-mêmes et pour les investisseurs il y a environ trois ans ». Selon lui, il faut encore attendre 12 mois environs, pour que le médicament soit quasi-opérationnel. Le taux de survie à cinq ans pour ce cancer n’est que de 11 %, ce qui rend la découverte et la recherche de Cannabotech encore plus essentielles.