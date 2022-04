Reddit : une illusion d’optique suscite le buzz !

Sur Reddit, une illusion d’optique a une nouvelle fois suscité le buzz. Cinq femmes, mais quatre paires de jambes ! La raison ? Nul ne le sait !

Décidément, Reddit est actuellement le centre du monde digital ! En effet, après l’incroyable pixels war (et la victoire des Français, notamment grâce à Kameto), voilà que la plateforme est de nouveau au centre des attentions, cette fois-ci à cause d’une image récemment diffusée. Une illusion d’optique tout bonnement incroyable, qui n’a pas manqué de susciter l’intérêt. À première vue, il est difficile de remarquer quoi que ce soit d’inhabituel dans cette photo. Cinq femmes sont photographiées en train de se détendre dans un établissement, un pub, sur un canapé, avec une sixième femme assise sur le côté droit. Cependant, si vous regardez de plus près, la photo pose un problème : une paire de jambes a disparu.

Un utilisateur de Reddit a partagé l’image en ligne dans l’espoir que quelqu’un livre des explications plausibles ! Il n’a pas fallu longtemps pour que les gens affluent sur le fil de discussion avec leurs propres questions et théories… Certains pensaient que la fille de gauche avait ses jambes au-dessus de la fille de droite. D’autres étaient tout aussi confus, déclarant que l’image ne correspondait tout simplement pas. Une personne a affirmé : « La première fille est assise sur les jambes de la seconde. » Une autre personne était d’accord, ajoutant : « Les jambes de la deuxième fille sont derrière celles de la première. »

Un autre utilisateur a fourni une théorie encore plus détaillée, expliquant ainsi : « La numéro un a les jambes croisées, pas de déchirure au niveau du genou. La numéro deux n’a qu’une jambe visible, la déchirure est dans son genou. Ces jambes se confondent. (Suivez cette déchirure vers le bas, il y a une fente où il y a une chaussette à droite et pas à gauche. Le numéro deux a une déchirure au genou et une chaussette blanche visible). » Autant dire qu’on ne s’y retrouve pas et qu’il est véritablement compliqué d’y voir plus clair malgré ces quelques tentatives. Et vous, qu’en pensez-vous ?