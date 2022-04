Huggy Wuggy : la créature qui effraie les enfants du monde

Huggy Wuggy est une créature qui, malgré son apparence sympathique, est plutôt terrifiante pour les enfants ! Attention donc !

Un peu partout à travers le monde, la police a décidé de lancer un avertissement à tous les parents. La raison ? Un personnage viral, aux allures sympathiques, qui finalement s’avère être véritablement inquiétant. Au cas où vous ne l’auriez pas vu, Huggy Wuggy est une sorte d’ours bleu plutôt chouette de prime abord, qui finalement se dévoile comme étant une effrayante créature aux dents acérées et à l’humour macabre. Apparu à l’origine comme le principal antagoniste du jeu vidéo d’horreur Poppy Playtime (2021), il a depuis fait le tour de TikTok et de YouTube. Problème, le phénomène a pris et de plus en plus d’enfants sont traumatisés par ce personnage fictif, à tel point que la police demande maintenant aux parents de se méfier.

« Situé dans une usine de jouets abandonnée, Huggy est un méchant dans le jeu qui traque les joueurs depuis des conduits d’aération ou des endroits inaccessibles. Des vidéos du jeu sont disponibles sur YouTube, avec d’autres clips consacrés à Huggy dans des chansons. Une chanson comprend les paroles ‘Je pourrais t’enlacer ici pour toujours, jusqu’à ce que vous respiriez votre dernier souffle ensemble' ». A ainsi expliqué un représentant de la police britannique, pays où le phénomène est le plus en vogue. Le pire ? Si vous utilisez des éléments comme YouTube Kids ou des outils spécialement pensés pour les enfants, ces vidéos peuvent passer inaperçues, car les titres ne laissent rien transparaître.

De nombreux parents se sont manifestés pour exprimer leur inquiétude au sujet du personnage, l’un d’entre eux le décrivant comme « effrayant, car beaucoup de parents seront inconscients du niveau de violence auquel nos enfants sont exposés ». Un autre a déclaré : « Tous les enfants en parlent et se montrent les uns aux autres ces vidéos ; c’est devenu une sorte d’engouement qui devient très populaire. C’est extrêmement préoccupant, car ce personnage est vraiment sinistre et franchement terrifiant. » En d’autres termes, attention à ce que les enfants voient et surtout, attention à rester vigilant surl e contenu des vidéos qui peuvent passer au travers des modérations, et ce, pour le bien de tous les enfants.