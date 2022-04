Bruce Willis : malade, il prend sa retraite !

Malade, Bruce Willis a confirmé par l’intermédiaire de sa famille, qu’il allait prendre sa retraite. Une annonce qui a surpris le monde du cinéma.

Une carrière qui se termine brusquement. En effet, l’acteur américain iconique, Bruce Willis, a récemment été diagnostiqué aphasique. Il a confirmé qu’il se retirait, tout de suite, du monde du cinéma. Une annonce également confirmée par la famille de l’acteur américain. C’est d’ailleurs via le compte Instagram de sa fille, Rumer Willis, que l’annonce a été faite. « Aux incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a connu quelques problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué avec une aphasie, qui a un impact sur ses capacités cognitives. En conséquence, et après mûre réflexion, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. »

Une période forcément compliquée pour l’acteur ainsi que pour ses proches. Pour rappel, la star du cinéma américain a joué dans de grands classiques tels que Le sixième Sens, Sin City ou encore Pulp Fiction. Il a également joué dans des séries télévisées telles que Miami Vice et Moonlighting, film pour lequel il a reçu un Golden Globe. C’est la saga Die Hard qui lui a permis d’acquérir le statut de superstar. En effet, il a ébloui plus d’une personne dans le rôle de John McClane, policier qui n’a pas vraiment froid aux yeux. Les annonces liées à sa maladie et à son retrait du monde du cinéma a été très soudaines, provoquant la stupeur des fans de l’acteur.

Cette information met également en lumière une maladie peu connue, l’aphasie. Celle-ci affecte les fonctions cognitives telles que la capacité de parler, d’écrire et de comprendre le langage. Finalement, les personnes atteintes d’aphasie peuvent avoir des difficultés à lire, écouter, écrire et parler. Les personnes mélangent les mots, assemblent les mots de manière incorrecte, etc… Pour autant, cette maladie n’affecte en rien l’intelligence même d’une personne. Enfin, l’aphasie peut jouer un rôle sur la réflexion, la mémoire voire la mobilité d’une personne.