Twitch : ce gamer sans mains étonne tout le monde

MoaningCamel, gamer sans mains, ne cesse de surprendre les internautes par ses capacités à jouer aux jeux vidéos.

Avez-vous déjà entendu parler de MoaningCamel ? Il s’agit d’un streamer officiant sur la plateforme Twitch ! Martin, de son vrai nom, est un jeune homme de 25 ans connu de la communauté gaming notamment parce qu’il souffre d’un handicap qui, malgré tout, ne l’empêche pas de jouer (bien) et de gagner (beaucoup). Forcément, cela suscite l’admiration et lui, semble bien s’en amuser. Résultat, dans une récente vidéo, ce dernier a montré comment il pouvait jouer sans aucun problème, donnant même un petit tutoriel sur TikTok. Son utilisation de l’ordinateur et de ses manettes est tout bonnement incroyable.

En effet, il explique à sa communauté qu’il utilise principalement sa manette de XBox pour jouer, mais que lorsqu’il se sert du clavier et de la souris, il parvient à taper 46 mots par minute. Comment ? En utilisant ses coudes. Cela lui prend toutefois plus de temps que prévu, car son coude étant plus large que ses doigts, il doit souvent appuyer sur la touche « Effacer ». Résultat, son TikTok a atteint plus de 3,3 millions de followers, tandis qu’il a accumulé près de 56 millions de likes à travers ses vidéos. Dans une seconde autre vidéo, il explique à ses followers comment il utilise une manette de Xbox.

Il déclare ainsi « J’utilise mon doigt gauche pour la gâchette gauche et le pare-chocs gauche. La partie gauche du bras pour la gâchette droite, le menton pour le stick analogique gauche. » Il utilise également des pédales sous son bureau pour des jeux comme Apex Legends pour recharger et soigner ses personnages dans le jeu. Sa capacité à jouer sans complication a été louée par beaucoup en ligne également. Montrant que son handicap ne limite pas sa vie quotidienne, Martin poste également des vidéos sur la façon dont il effectue des activités générales telles que nettoyer son PC, manger des ailes de poulet, conduire une voiture et préparer à manger. Bref, une vie classique !