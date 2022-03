Sable du Sahara : tout savoir du phénomène !

Depuis quelques jours, une partie de l’Afrique du Nord et de l’Europe est touchée par le phénomène de « Dust », caractérisé par l’arrivée de sable du Sahara dans l’air.

Depuis mardi, beaucoup ont dû se demander ce qu’il se passait dans le ciel. En effet, des Pyrénées jusqu’aux Pays de la Loire, en passant par le Grand Est, Reims, Paris, Lyon ou encore Bordeaux, des millions de personnes se sont réveillées avec un ciel jaune – orangé. La raison ? L’air était chargé en poussières de sable provenant tout droit… Du Sahara ! Ce phénomène, appelé « Dust » était très intense ces dernières heures et devrait continuer, afin de durer au moins jusqu’à jeudi. En effet, l’air chargé de sable devrait remonter au nord du pays après avoir débuté sa folle traversée avec l’Espagne, ce lundi.

« Ce type d’épisode de remontée de poussière désertique est assez fréquent à ces périodes, mais celui-ci a l’air particulièrement marquant par son ampleur géographique et sa durée, explique Gaëlle Collin, responsable de l’équipe environnement , atmosphérique et santé de Météo-France pour 20 minutes. » Une situation qui est plutôt néfaste pour l’organisme, puisque cela suppose une pollution aux particules fines PM10. Une procédure d’alerte à la pollution a été déclenchée pour ce département a par exemple été déclenchée dans les Hautes-Pyrénées, département le plus touché par ce phénomène.

Mais comment en sommes-nous arrivés là ? « Il y a une dépression au large du Maroc qui entraîne un flux de sud et qui fait venir le sable du Sahara, par arrachement, via l’Espagne, précise Marine Jeoffrillon, ingénieur à Météo-France, et le phénomène dure dans le temps en raison d’un anticyclone au niveau de la Grèce qui bloque l’évolution de ce flux. » Le résultat est saisissant. Dans certaines localités, comme en Algérie ou au Maroc, les rues étaient toutes oranges, un peu comme dans Mad Max. En France, la situation était quelque peu différente, mais les sols, les voitures et les toits ont été recouverts d’une fine couche de sable.