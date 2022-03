Les Marseillais : l’incroyable salaire des candidats !

Maeva Ghennam est revenue sur l’incroyable salaire des candidats des Marseillais. Sur un tournage, ces derniers amassent une vraie petite fortune !

On le sait, la télé-réalité est un formidable tremplin : gagner de l’argent, développer sa communauté de followers, devenir influenceur – influenceuse voire même créer son entreprise à l’étranger… Les possibilités sont nombreuses une fois que la notoriété est acquise. Récemment, Maeva Ghennam a d’ailleurs accepté de revenir sur le sujet, évoquant sans détour les salaires absolument incroyables que les candidats sont amenés à toucher au cours des différents tournages. Résultat ? Les plus jeunes et moins connus des candidats pourraient toucher 7.000 euros par saison, tandis que les plus anciens seraient autour des 13-15.000 euros.

« On a retrouvé notre complicité grâce aux comédiens notamment. Je suis trop contente, j’ai adoré cette saison ! J’ai tout regardé » affirme Maeva Ghennam avant d’évoquer les questions financières. « En 2019, la productrice de l’émission, Florence Fayard, déclarait que les candidats étaient payés entre 7 000 et 13 000 euros par saison, avec une prime à l’ancienneté. Ces montants ont-ils augmenté depuis ? », demande le journaliste. Une question à laquelle Maeva a répondu : « Je n’aime pas parler d’argent, donc je préfère ne pas répondre précisément, mais oui. C’est autour de ce que Florence fayard a déclaré. »

Cette somme est à corréler avec les placements de produits de certains candidats qui, en plus des tournages et des émissions touchent jusqu’à 5 voire 10 ou même 20.000 euros par mois en placement de produits et en posts sponsorisés. D’autres, en plus de tout cela, ont lancé leur propre entreprise. Qu’il s’agisse de sport, de vidéo, de conseil ou encore de tourisme, ces derniers sont sur tous les fronts et n’hésitent pas à jouer de leur notoriété pour générer encore plus de chiffre d’affaires. Au point d’amasser certaines fortunes. Nabilla, par exemple, a su renégocier sa carrière pour, aujourd’hui, être l’une des femmes les plus puissantes de la télé-réalité.