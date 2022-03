Angleterre : elle ne mange que des nuggets depuis 22 ans !

En Angleterre, une jeune femme ne mange que des nuggets et des frites depuis près de 22 ans à cause d’un incroyable trouble alimentaire.

En Angleterre, une jeune femme de 25 ans a affirmé qu’elle souffrait d’un trouble alimentaire. Ce dernier se caractérise par le fait qu’elle soit obligée d’éviter de manger certains aliments… Dont les fruits et les légumes. Summer Monro explique que cette maladie s’est déclenchée lorsqu’elle avait 3 ans. À l’époque, elle a été forcée de manger de la purée de pommes de terre, chose qu’elle détestait alors. Depuis ? Elle ne manque plus que du poulet, notamment sous forme de nuggets, des chips et des frites. Pire encore, la simple vue d’un légume, d’un fruit, suffirait à la rendre nauséeuse.

« Je ne mange que des nuggets de poulet Birds Eye ou des chips. Mon poids fluctue en fonction de ce que je mange. J’ai essayé de manger des fruits et légumes, j’ai essayé de manger des pommes, mais je ne peux pas physiquement. Ce n’est pas que je ne veux pas essayer. C’est juste que ça me rend malade – il y a une partie de mon cerveau qui ne me laisse pas faire physiquement. » a-t-elle affirmé, ajoutant que pour surmonter ce trouble alimentaire elle a tout essayer : thérapie, hypnothérapie, etc…

La suite ? Pour le moment, difficile de le savoir. Celle-ci ne se voit évidemment pas changer même si cette mauvaise habitude l’impact également dans sa vie de couple. Son couple doit préparer deux repas séparés par jour et Summer ne peut manger qu’un bol de frites fines lorsqu’ils sortent dîner. Un vrai poids même si les deux tentent de s’en accommoder. Le plus dingue dans cette histoire ? Summer n’est que rarement malade et n’a jamais été dégoûtée de ce qu’elle mange quand bien même elle reste assez jalouse des autres qui, eux, peuvent totalement se faire plaisir.