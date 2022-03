L’humour noir, directement lié à l’intelligence ? la réponse est oui ! Une récente étude démontre comment l’humour grinçant est directement corrélé à un QI important.

L’humour noir, signe d’intelligence extrême ? Récemment, des chercheurs ont réussi à trouver des preuves de l’existence d’une corrélation entre l’humour noir et l’intelligence d’une personne. En effet, selon une étude publiée dans la revue Cognitive Process, les personnes qui aiment l’humour noir pourraient avoir un QI plus élevé. Le projet, dirigé par Ulrike Willinger de l’université de médecine de Vienne, a permis de mener une vaste et grande analyse sur pas moins de 156 personnes, des hommes, des femmes, tous issues de milieux sociaux différents. L’âge moyen du panel de participant était de 33 ans.

Tous ont été amenés à passer un test de QI comportant des questions de raisonnement verbal et non verbal. Ils ont également été invités à répondre à des questions leur demandant d’évaluer leur humeur et leur niveau d’agressivité. Suite à ce test de QI assez complet, tous ont été invités à analyser pas moins de 12 dessins, des dessins sombres, satiriques, d’un dessinateur allemand (Uli Stein). Les participants devaient évaluer leur compréhension et leur appréciation de chaque BD. Par exemple, l’une des images montrait deux personnes dans une morgue, l’une étant un médecin soulevant un drap recouvrant un corps.

Le résultat est surprenant. En effet, l’étude a démontré que les individus ayant le mieux compris les blagues étaient les personnes qui avaient le mieux réussi leur test de QI. « Le résultat le plus surprenant est que les sujets qui présentent les valeurs les plus élevées en matière de préférence et de compréhension de l’humour noir présentent des valeurs élevées en matière d’intelligence, ont un niveau d’éducation plus élevé et présentent les valeurs les plus faibles en ce qui concerne les troubles de l’humeur et l’agressivité. » En d’autres hermès, les personnes les plus intelligentes (selon le test de QI) sont les personnes qui apprécient au mieux l’humour noir.