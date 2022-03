TikTok : une application mauvaise pour la santé !

Une récente étude menée a permis de démontrer que l’utilisation de TikTok était dangereuse pour la santé, notamment des plus jeunes âgés de 11 à 21 ans !

On le sait, les réseaux sociaux peuvent présenter de formidables opportunités, mais également, une véritable menace notamment chez les plus jeunes. Récemment, une étude menée par les scientifiques de l’Université de Floride a réussi à démontrer que l’application TikTok pouvait supposer l’apparition de tics nerveux assez importants, notamment chez les plus jeunes. L’étude a permis de démontrer une recrudescence des tics nerveux au sein de la tranche de population âgée de 11 à 21 ans. La pandémie de covid-19, qui a poussé les jeunes à utiliser davantage encore les applications et outils numériques a favoriser le développement de ces tics.

Selon PhonAndroid, une étude menée sur vingt volontaires, âgés de 11 à 21 ans, démontre que ces symptômes se sont aggravés pendant la pandémie et les confinements successifs. L’étude a démontré que sur 20 jeunes adolescents « testés « et « analysés » au cours de l’étude, pas moins de 17 ont confirmé que l’utilisation de TikTok avait développé ou renforcé leurs tics. En outre, plus de 50% de ces jeunes gens ont affirmé penser que les réseaux sociaux en général, ont considérablement aggravé ces petits soucis.

Mais plus dangereux encore, les scientifiques ont proposé aux jeunes de noter la gravité de leurs tics, sur une échelle allant de 0 (pour les tics les plus anodins) à 6 (pour les tics les plus dangereux). Les jeunes utilisant l’application de manière normale et raisonnée ont attribué une note de 4 sur 6 tandis que celles et ceux qui ont largement augmenté leur utilisation de TikTok et probablement des autres applications sociales ont donné une note de 5 sur 6. De nouvelles études vont bientôt être menées afin d’identifier les différents facteurs responsables de ces tics nerveux et du renforcement de stress.