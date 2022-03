Dan Bilzerian : tout savoir sur son improbable histoire

Avez-vous déjà entendu parler de Dan Bilzerian ? Probablement. Mais savez-vous réellement tout de son incroyable histoire ?

Tout le monde a déjà entendu parler de Dan Bilzerian. Mais savez-vous réellement qui il est et d’où il vient ? Discret depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, celui qui est surnommé le « Roi d’instagram » est riche, beau et toujours bien accompagné. Mais comment est-il devenu aussi riche ? Selon lui, c’est grâce au poker. Mais Bilzerian serait également un homme d’affaires redoutable, un influenceur ainsi qu’un acteur (bien qu’il ne joue que très rarement). Tout a débuté le 7 décembre 1980, au moment de sa naissance. Dan est né à Tampa, en Floride, d’un père arménien et d’une mère américaine. Le père de Bilzerian, Paul, était un incroyable homme d’affaires à Wall Street qui a fourni à Dan et à son frère, Adam, des fonds en fiducie.

Cependant, la richesse de Paul a pris un coup dans les années 1980 lorsqu’il a été reconnu coupable de fraude et a purgé 13 mois de prison en plus d’être condamné à payer une amende de 1,5 million de dollars. Un fait reconnu par Bilzerian lui-même, qui avoue avoir reçu l’argent de son père sans toutefois dévoiler le montant exact de ce chèque. Néanmoins, le fait d’avoir grandi avec un père homme d’affaires semble avoir eu une influence sur Bilzerian, qui dirige aujourd’hui Ignite, une entreprise qui vend des huiles de CBD, des e-cigarettes, de la vodka et d’autres produits.

Selon Forbes, l’entreprise a enregistré un revenu net de 3,1 millions de dollars (2,3 millions de livres sterling) au quatrième trimestre de 2020. Mais ce n’est pas tout. En 2013, Bilzerian a affirmé avoir gagné 10,8 millions de dollars en une seule nuit de jeu de poker. L’année d’après, en 2014, il a affirmé avoir gagné 50 millions de dollars en 12 mois. Entre-temps, sa popularité sur les médias sociaux lui a permis de décrocher un contrat de publication. Il a notamment publié son autobiographie The Setup. Bref, diverses activités qui font de lui un homme incroyablement riche, à la vie parfois improbable.