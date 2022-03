Ukraine : il track les jets privés d’oligarques russes !

Aux USA, un jeune homme s’est mis à tracker les destinations privilégiées des oligarques russes, en cette période de vives tensions.

Il y a quelques semaines, un jeune adolescent se rendait célèbre pour avoir réussi à cibler le jet privé d’Elon Musk, le suivre et retranscrire le moindre de ses déplacements sur les réseaux sociaux. Cette décision avait alors suscité l’agacement du milliardaire américain, qui lui avait offert 5.000 dollars pour arrêter de le suivre, craignant pour sa sécurité. Une somme dérisoire à laquelle le jeune homme n’a pas donné suite. Il est devenu si populaire que l’entreprise de jet privé Stratos Jet Charters lui a offert une place dans son équipe de développement technologique.

Cependant, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le jeune étudiant s’est désormais mis à surveiller les trajectoires de vol des oligarques russes. Il a lancé son compte Twitter « Russian Oligarch Jets » au cours du week-end dernier, accumulant déjà plus de 66 000 followers. Après que les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie pour avoir envahi l’Ukraine, ils ont également demandé le gel des précieux avoirs des proches de Poutine. La Maison Blanche a écrit sur Twitter : « La semaine prochaine, nous lancerons une task force transatlantique multilatérale pour identifier, traquer et geler les actifs des entreprises et des oligarques russes sanctionnés – leurs yachts, leurs manoirs, et tout autre bien mal acquis que nous pouvons trouver et geler en vertu de la loi.«

CNBC a rapporté que ces Russes ont rapidement commencé à déplacer leurs méga-yachts et jets privés pour éviter qu’ils ne soient saisis. Cependant, grâce à Sweeney, les oligarques russes ont déjà été repérés. On peut ainsi voir que le milliardaire russe Roman Abramovich a fait un voyage rapide aux Caraïbes cette semaine. D’autres comptes Twitter ont été créés pour suivre les vols et les jets russes, mais le jeune homme a prévenu que ces suivis n’étaient pas aussi précis car les données de vol sont limitées en Russie.