Ukraine : une ancienne miss s’engage dans l’armée !

En Ukraine, une ancienne miss a décidé de prendre les armes, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux !

Ce n’est un secret pour personne, la situation en Ukraine est relativement tendue. De fait, des dizaines de milliers de civils ont été invités à prendre les armes afin de lutter contre l’armée russe. Fait insolite, une ancienne reine de beauté et Miss Ukraine a révélé qu’elle avait rejoint la lutte contre l’invasion russe. En effet, la page Instagram d’Anastasia Lenna est habituellement remplie d’images d’elle, glamour et sportive. Cependant, une récente mise en ligne l’a montrée tenant une arme avec des bouchons d’oreille et des lunettes de sécurité. D’habitude, les clichés la montrent avec de longs cheveux flottants. Ici, on la voit avec les cheveux plaqués, des lunettes et des bouchons dans les oreilles, prête à affronter les insurgés.

Dans un message publié sur les médias sociaux, la candidate ukrainienne au concours de beauté Miss International 2015 a promis que toute personne « qui traverse la frontière ukrainienne avec l’intention d’envahir sera tuée ». Selon Sky News, elle a ajouté dans un autre post : « Notre armée se bat de telle manière que l’OTAN devrait demander l’entrée en Ukraine ». En outre, elle a qualifié le président ukrainien Volodymyr Zelensky de « vrai et fort leader » et a appelé les gens à rejoindre le combat. Il faut dire que le pays tient. Face à la Russie, ils n’ont pour le moment cédé aucune grande ville. Quand bien même ils se sont retrouvés en danger, ils ont toujours réussi à faire face.

La suite s’annonce cependant compliquée. En effet, Vladimir Poutine a expliqué qu’il mettait sa force de dissuasion (force nucléaire) en alerte. En outre, certaines informations confirment que l’armée biélorusse pourrait bientôt être envoyée en renfort. Si cela venait à se confirmer, les craintes seraient dès lors nombreuses de voir l’Ukraine tomber, mais également les pays baltes ainsi que d’anciens pays du bloc soviétique, comme la Moldavie, la Géorgie ou encore la Pologne, la Slovaquie voire la République tchèque même si cela semble assez difficile à imaginer, l’Allemagne, la France et l’OTAN n’étant pas spécialement ouvert à l’idée que l’un des territoires européens soit envahi et pris par la Russie.