Tinder annonce la fonctionnalité « Blind Date »

Tinder vient d’annoncer l’arrivée du « Blind Date », une fonctionnalité intéressante qui vise à privilégier le feeling plus que l’aspect physique.

Tinder est LE nouvel outil pour faire des rencontres. L’application s’est effectivement imposée comme l’un des moyens les plus efficaces pour échanger, partir en date et pourquoi pas trouver l’amour. Récemment, l’outil a dévoilé de nouvelles mises à jour concernant notamment la sécurité des utilisateurs : vaccination, goûts et hobbies, la plateforme réclame également (aux USA seulement) le casier judiciaire afin d’éviter que les matchs et les futures rencontres ne se passent mal. Quelques histoires terrifiantes sont effectivement remontées… Mais aujourd’hui, c’est pour autre chose que l’application fait parler d’elle. En effet, Tinder lance l’option « Blind Date » !

Qu’est-ce que cette fonctionnalité et comment marche-t-elle ? En fait, les utilisateurs de Tinder vont pouvoir se rendre dans la section « Explore » de l’outil. Ils pourront ensuite échanger avec une personne, sans voir leur photo. Suite à ce premier échange, le « couple » décide s’il souhaite continuer la discussion. Pour cela, ils vont devoir se montrer, se découvrir. L’idée, ici, est de permettre aux utilisateurs de matcher davantage grâce au feeling ressenti entre eux, plus que pour des raisons purement physiques.

« 41 % de la génération Z en France apprécie le blind date. Car c’est selon eux excitant de rencontrer quelqu’un pour la toute première fois » précise le communiqué de l’appli. « Nous avons tous déjà vécu l’excitation ressentie lors d’un blind date par le biais de nos personnages de séries préférées. C’est cette expérience-là que nous avons souhaité recréer pour la génération d’aujourd’hui grâce à la fonctionnalité Blind Date. » continue l’application. Pour rappel, Tinder a été téléchargée plus de 500 millions de fois et est présente dans 190 pays, preuve de l’impact de cet outil chez les gens… Pour un total de 70 milliards de matchs ! Des chiffres complètement ahurissants, vous en conviendrez.