Ukraine : la guerre est-elle inévitable ?

En Ukraine, la situation a subitement évolué après que Poutine ait confirmé vouloir reconnaître les régions de Donetsk et de Louhansk.

Hier soir, le président russe Vladimir Poutine a annoncé qu’il reconnaissait les régions rebelles de Donetsk et de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, comme de nouveaux pays. Une annonce effectuée à l’occasion d’un message adressé à la nation sur la chaîne de télévision publique Rossiya-24. Une annonce qui marque une détérioration nette de la situation sur place. La décision de reconnaître Donetsk et Louhansk dans l’est de l’Ukraine est un « mauvais présage » et une violation flagrante du droit international, a déclaré Boris Johnson tandis que l’UE a organisé un grand conseil, avec le président ukrainien Zelensky.

Cette décision semble avoir anéanti les espoirs d’une percée diplomatique, qui avaient été renforcés par la possibilité d’entretiens entre M. Poutine et le président américain Joe Biden suite à une prise de responsabilités par le président Macron. Que ce soit en Angleterre, en Europe ou aux USA, on semble également s’accorder sur des sanctions à venir. Reste à déterminer s’il est effectivement possible d’aller en ce sens. La Russie dispose d’un avantage indéniable : le gaz. En cas de sanctions trop dures, elle pourrait couper les vannes et bloquer l’apport en gaz.

L’UE pourrait cependant décider d’y aller. De nouvelles sanctions aux entreprises et aux individus russes pourraient être prises, ciblant une série de secteurs importants tels que la chimie, la défense, les industries extractives, les TIC et les services financiers. À ce jour, nul ne sait réellement ce que Poutine entend faire mais, dans la nuit, des blindés dont déjà entrés dans Donetsk. La Russie pourrait reprendre toute la région du Donbass avant, pourquoi pas, tenter une percée jusqu’à Kiev et prendre une partie voire toute l’Ukraine. Une nouvelle guerre aux portes de l’Europe ? Les prochaines heures s’annoncent décisives et pourraient changer beaucoup de choses au niveau de la politique internationale.