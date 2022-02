Trisomie : un mannequin engagé chez Victoria’s Secret !

La marque emblématique Victoria’s Secret a confirmé avoir engagé une mannequin atteinte du syndrome de Down.

Une grande première. En effet, Victoria’s Secret a confirmé qu’elle venait d’engager la première mannequin atteinte du syndrome de Down. Sofia Jirau, jeune femme de 24 ans originaire de Porto Rico, est l’une des « 18 femmes dynamiques issues d’une myriade de milieux » qui lancent la collection « Love Cloud » du détaillant de lingerie. Forcément très heureuse, cette dernière n’a pas manqué d’annoncer la nouvelle via son compte Instagram. Elle a écrit : « Un jour, je l’ai rêvé, j’ai travaillé pour cela et aujourd’hui, c’est un rêve devenu réalité. Je peux enfin vous révéler mon grand secret… Je suis le premier mannequin de Victoria’s Secret atteint du syndrome de Down !

« Ce n’est que le début, maintenant ça a vraiment pris forme ! À l’intérieur comme à l’extérieur, il n’y a pas de limites. » a-t-elle ajouté. Sofia Jirau a fait ses débuts en tant que mannequin, lors de la Fashion Week de New York en 2020. Elle a alors profité de l’occasion pour déclarer sur son site Web qu’elle était « fière d’être l’un des rares mannequins trisomiques à avoir réussi à participer à cet important événement de mode ». Une fierté pour elle de montrer aux gens qu’absolument tout est possible, à condition de se battre pour ses rêves. Un signe d’ouverture également, pour la marque iconique, qui tente désormais de se tourner vers l’ensemble des femmes et non plus les mannequins d’autrefois.

Aujourd’hui, la marque lance la campagne Love Cloud. La première depuis que Raul Martinez, le nouveau directeur artistique a pris la tête de l’entreprise. « La collection Love Cloud est un moment majeur dans l’évolution de la marque. Depuis le casting de femmes incroyables qui donnent vie à la collection, jusqu’à l’incroyable esprit d’inclusion sur le plateau, cette campagne est un élément important de la nouvelle norme Victoria’s Secret que nous sommes actuellement en train de développer. » Forcément l’annonce a suscité le buzz et généré l’envie autour de la marque qui profite donc de cette belle occasion, pour refaire parler d’elle.