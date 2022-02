4 conseils pour une Saint-Valentin torride !

Difficile de faire abstraction du fait que la Saint-Valentin approche. Si vous avez l’intention de célébrer l’amour avec votre partenaire, il existe de nombreuses façons de le faire, et nous vous proposons quelques astuces pour passer une nuit mémorable et plutôt épicée. Il existe de nombreux cadeaux qui feront mouche, comme les huiles de massages ou les godes, mais le plus souvent, nous vous conseillons de faire au plus simple pour impressionner votre moitié.

1 – Ne vous mettez pas trop la pression

Pour certaines personnes, la Saint-Valentin rime avec une certaine pression sociale avec toutes ces publicités sur les vitrines des magasins. Si vous êtes dans ce cas, prenez une approche plus joueuse et dites-vous qu’il s’agit d’un bon moment à passer, à condition d’être accompagné !

2 – Ajustez votre cadeau à la durée de votre relation

Il est évident que vous n’allez pas acheter une bague en diamant à un flirt que vous connaissez depuis deux mois. Faites en sorte que votre cadeau s’ajuste bien au caractère de votre partenaire mais surtout, à la signification de votre relation. Vous devrez communiquer avec lui ou elle pour connaître l’objet de ses désirs. Prendre un peu de temps pour choisir un cadeau sympa, qu’il soit de nature gentille ou un peu coquine, sera un plus pour votre relation.

3 – Accordez un fantasme nouveau à votre partenaire

Et puisque la Saint-Valentin est le moment idéal pour roucouler sous la couette, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ? Vous avez sûrement un fantasme en tête que vous souhaitez réaliser. L’occasion est idéale pour en parler avec votre partenaire et concrétiser ce qu’il vous passe par la tête. Attention, cela va aller dans les deux sens et il faudra être à l’écoute des désirs de sa moitié. La communication est primordiale dans le sexe : pour ne pas en parler autour d’un bon verre de vin.

4 – Choisissez des aliments aphrodisiaques

Pour cette Saint Valentin, qui tombe un lundi 14 février, vous n’aurez pas forcément l’occasion d’aller au restaurant, mais bien se nourrir sera primordial. Vous savez sûrement qu’il existe des aliments qui font monter la température. Les reines des aliments aphrodisiaques sont les huîtres, par exemple, mais il existe beaucoup d’autres saveurs sympas, comme le gingembre, le ginseng et les avocats. Petit bonus, le chocolat secrète des hormones particulières qui vous font vous sentir amoureux. Ces aliments sont très recommandés pour passer une soirée très hot : n’hésitez plus !

