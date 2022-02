Australie : ce qu’on sait sur cette attaque de requin blanc

En Australie, une attaque de grand requin blanc a eu lieu à proximité des côtes. Un homme a trouvé la mort suite à cette violente incursion.

Une scène absolument terrible. En effet, en Australie, à proximité de Sydney, un homme a été attaqué par un Grand Requin blanc. Une scène inimaginable, notamment aussi près des côtes. Cet individu n’était autre que Simon Nellist. Ce dernier plongeait du côté de Little Bay, à l’est de celle qui l’est d’une des plus grandes villes d’Australie. Il s’agit de la première attaque mortelle dans la ville depuis 59 ans. Résultat, la grande majorité des plages ont été fermées et des sauveteurs en jet ski ont patrouillé dans une zone de 25 km entre Bondi et Cronulla. Enfin, des hélicoptères et des drones ont effectué des recherches depuis le ciel.

En outre, les patrouilleurs ont réussi à récupérer certaines parties du corps. Un colorant vert a également été déversé dans l’eau afin de suivre les courants et déterminer la direction prise par d’autres restes potentiels. Sur la base des images fournies par un membre du public, les experts gouvernementaux ont estimé que le requin était un grand blanc d’au moins trois mètres de long. La victime, moniteur de plongée âgé de 35 ans, était un expatrié sur le point de se marier. De nombreux témoins étaient présents sur site et ont assisté à la scène. Un homme pêchait sur les rochers lorsqu’il a vu l’homme passer devant lui en combinaison de plongée avant d’être traîné sous l’eau.

Interroge par la chaîne ABC, ce dernier a fourni quelques explications sur le déroulement de la scène. « Il criait au début, et puis quand il est descendu, il y avait tellement d’éclaboussures. Le requin ne voulait pas s’arrêter. » La dernière attaque de requin mortelle à Sydney remonte à 1963 à Sugarloaf Bay. Une attaque de requin non mortelle, cette fois-ci, a eu lieu à Congwong Beach à Botany Bay en février 2018. Preuve qu’il faut toujours être sur ses gardes, même aussi proche des côtes.