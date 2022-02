VIH : énorme avancée dans la lutte contre le SIDA !

Une troisième personne aurait été soignée du VIH. Reste à déterminer si le traitement établi peut être déployé sur le long terme.

Aux USA, des chercheurs affirment avoir réussi à guérir une femme du VIH, en utilisant un traitement tout à fait innovant. Cette dernière aurait reçu du sang provenant d’un cordon ombilical, grâce à une méthode de transplantation. Selon les scientifiques, cela pourrait aider à lutter efficacement contre la maladie. Si celle-ci venait à être totalement guérie et que cette guérison serait confirmée et validée par les experts, elle deviendrait la troisième personne de l’histoire à avoir été totalement soignée du virus du SIDA.

Le Dr Yvonne J Bryson et le Dr Deborah Persaud – tous deux spécialistes des maladies infectieuses pédiatriques – ont partagé leurs conclusions à l’occasion de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes à Denver, dans le Colorado. Un résultat enthousiasmant pour les deux médecins qui ont toutefois tenu à tempérer, affirmant que ce traitement n’était « pas toujours une stratégie réalisable pour tous les millions de personnes vivant avec le VIH, sauf pour une poignée d’entre elles ». La femme concernée, dont le nom n’a pas fuité, a été traitée au New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, à New York.

Malade du VIH depuis 2013, elle a pris des médicaments antirétroviraux jusqu’en 2017 avant d’être diagnostiquée d’une leucémie myélogène aiguë en mars 2017. En août de la même année, elle a reçu du sang de cordon ombilical d’un donneur porteur de la mutation bloquant le VIH. Comme il faut environ six semaines pour que les cellules du sang de cordon se greffent, la femme a également reçu des cellules souches sanguines partiellement compatibles d’un parent, ce qui a aidé à soutenir son système immunitaire jusqu’à ce que les cellules du sang de cordon deviennent dominantes. « La greffe du parent est comme un pont qui lui a permis d’atteindre le point où le sang de cordon ombilical a pu prendre le relais » affirment les médecins. 37 mois plus tard, elle ne prenait plus de médicaments tandis que 14 mois après, elle n’avait plus aucun signe de VIH dans le sang.