Un test ADN révèle une incroyable histoire de famille !

Sur TikTok, une jeune américaine est revenue sur un récent test ADN qui a révélé d’incroyables secrets au sein de sa famille. Une histoire, complètement folle !

Sur TikTok, une jeune femme a confirmé avoir découvert que son histoire familiale était un grand mensonge, après avoir réalisé un test d’ADN. La grand-mère de la jeune femme, décédée, a toujours expliqué à sa famille qu’ils étaient d’origine britannique, anglaise pour être plus précis. « Ma grand-mère a emporté un secret dans sa tombe et nous venons de découvrir ce que c’était. Elle est décédée en 2002 et, à l’époque, nous pensions qu’elle était née en 1933, nous connaissions son nom, nous savions qu’elle était orpheline, qu’elle était enfant unique et que nous n’avions aucun autre lien familial avec elle, et la lignée familiale a vécu et est morte avec elle. » Une histoire quelque peu opaque, à laquelle a donc décidé de s’attaquer @thekennedyproj.

Après avoir réalisé un test ADN avec l’entreprise 23andMe, la jeune femme découvre que, finalement, sa famille est d’origine afro-américaine. Après de plus amples recherches, la famille découvre finalement qu’elle aurait un lien avec une autre, située en Virginie. Cela ne serait pas très étrange, puisque ses grands-parents s’étaient rencontrés dans le Maryland (à côté), avant de finalement déménager. Un échange s’opère et la jeune femme découvre que sa grand-mère, qui affirmait être enfant unique, avait finalement 14 frères et sœurs. « Il s’avère que Millicent Vaughn est née Mammy Vaughn en 1927, et non en 33. Elle est née dans une famille de 15 enfants, tous afro-américains, vivant en Virginie. »

« Bien que ses parents soient morts quand elle était jeune, elle n’était pas orpheline et enfant unique comme elle l’avait dit. Il s’avère qu’elle avait décidé de s’enfuir de sa famille et de s’exorciser complètement de son identité. Elle a pris un nouveau nom, elle a pris une nouvelle race et elle a complètement effacé qui elle était. » Voilà aujourd’hui que @thekennedyproj se retrouve désormais avec une immense famille. Une histoire loin d’être unique aux USA, à cause de la ségrégation qui régnait à l’époque. De fait, la jeune femme a appelé toutes les personnes dans cette situation à se manifester et à échanger sur le sujet.