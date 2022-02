Russie : il dessine sur des tableaux d’une rare valeur

En Russie, un homme qui s’ennuyait dans une musée a décidé de dessiner sur des tableaux d’une rare valeur. Une erreur qui coûte très cher.

Une erreur qui coûte cher. Très cher. En effet, au tout premier jour de son nouveau job, un agent de sécurité dans un musée s’ennuyait. Résultat, il s’est mis à dessiner sur un tableau d’art moderne dont la valeur était estimée à 1 million de dollars environ. Le 7 décembre 2021 dernier, le tableau « Trois figures » d’Anna Leporskaya a été dégradé au Centre Yeltsin, situé dans la ville de Yekaterinburg, dans la région de Sverdlovsk Oblast, dans le centre-ouest de la Russie. L’agent de sécurité sexagénaire, qui s’ennuyait, aurait dessiné des yeux au stylo à bille sur les visages de deux des trois personnages du tableau, lors d’une exposition intitulée « Le monde comme non-objectivité. The Birth of a New Art« .

Le garde, dont le nom n’a pas été révélé, appartenait à une société de sécurité privée et a depuis été licencié. Après l’incident, la police a ouvert une enquête pour vandalisme, qui est passible d’une amende de 40 000 roubles et d’une peine d’un an de travaux forcés. On estime les dommages à environ 250.000 roubles. Bref, il va falloir retravailler tout ça. Mais cette erreur coûte très cher. Le tableau était effectivement assuré auprès de la compagnie Alfa pour un montant de 74,9 millions de roubles. La compagnie d’assurances devrait régler pour la restauration.

Le centre Yeltsin a été très clair quant aux événements, publiant un communiqué de presse, « Nous vous informons qu’au cours de l’enquête, la personne qui a peint les yeux sur les personnages du tableau d’Anna Leporskaya a été identifiée – il s’agit d’un employé d’une organisation de sécurité privée qui mène les activités de sécurité du Centre Eltsine. » Le tableau est actuellement en pleine restauration. D’ici quelques semaines, quelques mois, il pourrait potentiellement retrouver sa place au musée à moins que les dégradations soient finalement plus difficiles à gérer que ce qui était prévu.