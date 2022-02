Vie après la mort : impossible selon la science !

Un scientifique américain s’est penché sur la question de la vie après la mort. Selon lui, c’est impossible, pour des raisons liées à la physique.

Une vie après la mort est-elle possible ? Pour beaucoup, la réponse est oui. En effet, cela permet d’accepter plus vite le départ de certains ou de se préparer plus facilement à un inévitable décès. Récemment, un scientifique s’est exprimé sur le sujet, estimant qu’il était temps d’abandonner la possibilité d’une vie après la mort, car cette idée est tout simplement « au-delà du domaine de la probabilité scientifique ». Sean Carroll est un cosmologiste et professeur de physique à l’Institut de technologie de Californie, qui a consacré une grande partie de son temps à l’étude des lois de la physique.

Sa conclusion est claire. « Les lois de la physique qui sous-tendent la vie quotidienne sont parfaitement comprises », rien d’autre ne peut sortir de ce cadre. Pour qu’il y ait une vie après la mort, il faudrait que la conscience soit entièrement séparée de notre corps physique, une possibilité que les lois de la physique nient. Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas les plus doués des scientifiques, la conscience peut être définie (dans sa forme la plus élémentaire) comme une série d’atomes et d’électrons qui nous donnent notre esprit tel que nous le connaissons. Selon Carroll, les lois de l’univers ne permettent pas à ces particules de continuer à fonctionner après notre mort.

Pour la revue Scientific American, l’expert s’est lancé dans quelques explications : « Croire en la vie après la mort, pour le moins, nécessite une physique allant au-delà du modèle standard. » Lorsque cette théorie sera acceptée par tout le monde, notamment la communauté scientifique, il sera alors plus facile d’étudier l’esprit humain afin de déterminer la façon dont il fonctionne. « Une fois que nous aurons surmonté toute réticence à affronter la réalité sur ce point, nous pourrons nous attaquer à des questions beaucoup plus intéressantes, à savoir comment les êtres humains et la conscience fonctionnent réellement. »