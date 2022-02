Simon Leviev : son garde du corps contre-attaque !

Le garde du corps de Simon Leviev a décidé de contre-attaquer et poursuit Netflix en justice, accusant la plateforme de mensonges et d’atteintes à ses droits.

Depuis quelques jours, la série « The Tinder Swindler » sur Netflix, ne cesse de faire jaser. La raison ? L’incroyable histoire de Simon Leviev, accusé d’avoir extorqué près de 10 millions de dollars à certaines jeunes femmes, dont il faisait croire monts et merveilles à travers Tinder. Le film est centré sur les histoires de Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm et Ayleen Charlotte, qui ont toutes rencontré le playboy, « autoproclamé milliardaire » sur l’application de rencontre populaire. Chacune d’entre elles a succombé à ses charmes et s’est rapidement retrouvée prise au piège à cause d’une histoire parfaitement menée. Mais outre les victimes de Leviev, son garde du corps, Peter, fait également son apparition.

En effet, des photos de ce dernier ont été envoyées aux victimes de l’arnaque, photos sur lesquelles nous pouvons le voir, en sang, après avoir été violemment pris à partie. Cela encouragerait alors les femmes à donner leur argent afin d’aider Simon, dont la vie était potentiellement en danger. Or, l’avocat de ce dernier affirme que jamais, il n’a pris part aux combines de Leviev. Ainsi, il poursuit Netflix pour atteinte à son image, à sa vie privée mais également pour diffamation et fausses accusations. En outre, Netflix est accusé de ne pas respecter les droits fondamentaux de l’individu.

« Personne n’a le droit de priver une personne de ses droits fondamentaux, comme le droit à l’image et le droit à la protection des données personnelles. Le film ne raconte pas l’histoire de mon client, et il faut le souligner – aucune charge n’a jamais été retenue contre lui concernant cette affaire. » Toute cette affaire a suscité un véritable tumulte impactant la santé mentale du jeune homme qui serait au plus mal. Pour rappel, aucune charge n’a jamais été retenue contre lui ou Simon Leviev, qui a toutefois été arrêté et placé 5 mois en détention en Israël, pour utilisation d’un faux passeport.