UK : la culture du cannabis entraîne des coupures de courant

En Angleterre, une petite ville du Yorkshire fait face à de nombreuses coupures de courant, à cause de la culture du cannabis et des dealers !

Au Royaume-Uni, une ville compte tellement de planteurs de cannabis, qu’elle doit faire face à de nombreuses coupures de courant. En effet, les trafiquants de drogue du nord de l’Angleterre rongent l’approvisionnement en électricité de la région tout en engrangeant des millions de livres sterling. De quoi passablement agacer les autorités. Résultat, la police a récemment décidé de s’attaquer aux criminels gérant pas moins de 61 fermes. Les forces de l’ordre ont réussi à saisir 6.797 plants de cannabis d’une valeur marchande de 6,8 millions de livres sterling à Rotherham, petite ville du Yorkshire du Sud depuis octobre de l’année dernière. Ce sont également 25 producteurs qui ont été arrêtés, travaillant au compte de 17 gangs présumés.

Selon la députée locale Sarah Champion, les innombrables fermes de cannabis faisaient sauter l’électricité « parfois quatre fois par jour, d’abord à cause du comportement anti-social qui y est associé et des guerres de territoire des gangs criminels« . Un véritable cauchemar selon elle. Un constat partagé par les locaux. « C’était tous les jours. Pas de cuisine, pas de nettoyage, pas de radiateurs, parce que la chaudière à gaz utilise de l’électricité », a déclaré un habitant ajoutant qu’il ne pouvait rien faire. Signaler aurait fait de lui une cible facile pour les dealers, qui n’auraient pas manqué de lui faire payer sa trahison.

Les personnes impliquées dans la production et la fourniture de drogues ont un impact négatif sur la zone locale explique, de son côté, Steve Chapman, intendant de la police locale. Selon lui, les criminels profitent des latentes et des vulnérabilités de la société pour agir ainsi et forcer les habitants à ne rien dire, à vivre ainsi. « La criminalité liée aux gangs et la violence grave ruinent trop de vies et nous faisons tout ce que nous pouvons pour intervenir rapidement et cibler la drogue comme cause première. » Une situation invivable donc, à peine sous contrôle. La suite ? La police a expliqué qu’elle allait continuer à œuvrer en faveur des citoyens.