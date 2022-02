Messenger : ces nouvelles fonctionnalités étonnantes !

Mark Zuckerberg a annoncé de nouvelles mesures sur Messenger, visant à renforcer la sécurité des utilisateurs. Découvrez lesquelles !

Vous êtes du style à prendre des captures d’écran lors de vos discussions et autres conversations via Messenger ? Alors attention ! En effet, Mark Zuckerberg a un avertissement pour vous : les captures en toute impunité, c’est terminé. En effet, le fondateur de Facebook et PDG de Meta a annoncé qu’une mise à jour de Messenger préviendra désormais les utilisateurs si quelqu’un fait une capture d’écran d’un de leurs messages qui disparaît. Il a annoncé la nouvelle dans un récent post publié, bien évidemment, sur Facebook. « Nouvelle mise à jour pour les discussions Messenger cryptées de bout en bout afin que vous receviez une notification si quelqu’un fait une capture d’écran d’un message qui disparaît. »

Mais ce n’est pas terminé. Facebook a confirmé que tout ce qui était images, GIFs et réactions allait également entrer dans le scope de la discussion cryptée. « Nous ajoutons également des GIFs, des autocollants et des réactions aux discussions cryptées. » Mark Zuckerberg a ajouté une petite capture d’écran de l’une des conversations qu’il a pu avoir avec sa compagne, Pricilla Chan, afin de montrer au monde entier, ce à quoi cela pourrait ressembler. Une manière pour Meta (ex-Facebook) de répondre aux critiques liées à son apparente frilosité quant à la lutte en faveur des données personnelles.

L’outil rappelle également qu’il dispose de la fonctionnalité minuterie. « Les gens ne veulent pas toujours ou n’ont pas toujours besoin que leurs messages restent en place et les commandes de minuterie permettent à quelqu’un de décider quand ses messages expirent dans le chat. » Le paramètre offre de nouvelles fonctionnalités à l’ensemble des participants à une conversation. « Nous avons mis à jour ce paramètre afin d’offrir davantage d’options aux participants à la discussion pour qu’ils puissent choisir le délai de disparition de tous les nouveaux messages, de 5 secondes à 24 heures. » Une manière également de s’aligner sur la concurrence, notamment Snapchat.