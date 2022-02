Koh-Lanta : TF1 annonce le retour de l’émission

Koh-Lanta revient sur TF1 avec une toute nouvelle saison et de nouvelles surprises qui ne devraient pas manquer d’ajouter un peu de piment.

Koh-Lanta revient sur TFI. Quelques semaines après la terrible déroute de la version des 20 ans, marquée par de nombreuses tricheries, notamment de Teheiura, Claude ou encore Laurent, voilà que l’émission phare de TF1 revient… Encore une fois, le mardi. De quoi agacer de nombreux fans, qui ne comprennent toujours pas pourquoi la chaîne préfère agir ainsi plutôt que de repasser la diffusion au vendredi. Dans tous les cas, cette nouvelle saison s’annonce passionnante. Il faut dire que la production a dû mettre les petits plats dans les grands pour être sûr de faire oublier les tristes épisodes de la saison dernière.

À partir du 22 février prochain, l’émission revient donc sur la première chaîne de France. Elle sera intitulée « Le Totem maudit ». « Cette nouvelle édition sera accompagnée de son lot de surprises. » annonce la production, souhaitant donc appuyer sur les nombreux rebondissements à venir. En effet, on retrouvera au cours de cette nouvelle saison, non pas un mais bien deux totems. « Celui que vous connaissez. Le totem d’immunité, qui protège les gagnants… et le totem maudit ! Perdre une épreuve, c’est en hériter. Et subir l’une de ses nombreuses malédictions. » est-il précisé dans le communiqué de presse. Un totem maudit qui, on l’imagine, devrait causer de nombreux remous.

Au total, 24 aventuriers seront réunis, 12 hommes et 12 femmes. Pour le moment, nul ne sait comment seront réparties les équipes mais la production devra forcément nous surprendre. Le tournage lui, a eu lieu du côté de Palawan, dans les Philippines. « C’est une certitude. Le totem maudit va bousculer les destins des 24 nouveaux aventuriers qui ont décidé de se mesurer les uns aux autres. » annonce ainsi la chaîne. Bref, une saison qui s’annonce croustillante, qui devrait surprendre pas mal de monde et tâcher de faire oublier les récents événements. De la à ce que le succès soit au rendez-vous ? La marque est forte mais a été entachée.