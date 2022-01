rihanna-lance-une-ligne-de-lingerie-masculine

Rihanna a lancé une nouvelle ligne de vêtement : de al lingerie masculine. Une annonce qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Décidément, Rihanna vit dans un autre monde ou innovation et imagination font partie du quotidien. La chanteuse originaire des Barbades a lancé une nouvelle ligne de lingerie pour hommes… Juste à temps pour la Saint-Valentin. On y retrouve des produits allant des boxers et harnais en satin aux crop tops en maille. Bref, un choix éclectique. La collection de lingerie Savage X Fenty de la chanteuse est une collection qui « célèbre l’intrépidité, la confiance et l’inclusion », selon le site web. On retrouve en explication, « Nous voulons que vous vous sentiez sexy et que vous vous amusiez en le faisant. Avec des offres allant des basiques de tous les jours aux pièces plus provocantes – Savage X Fenty est une lingerie pour tout le monde. »

Aujourd’hui, la marque a lancé la ligne « Glossy Fossy » pour les hommes, avec de nombreux vêtements dans un « Goji Berry Red » vibrant qui convient à l’amour du 14 février. Avec des tailles allant de XS à 3XL, la gamme comprend des débardeurs et des crop-tops en maille et des boxers en satin imprimés de cœurs. L’un des mannequins impliqués dans la campagne a retweeté l’information diffusée sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il se sentait « béni » d’avoir travaillé sur cette campagne. « Super excité d’avoir eu l’opportunité de poser pour @SavageXFenty et je sais qu’il y en aura d’autres ! » a-t-il ainsi lancé.

Beaucoup d’autres personnes ont fait l’éloge des nouveaux produits en ligne. « Une chose à propos de @rihanna et @SavageXFenty est qu’ils écoutent ! Quand elle a sorti la première collection pour hommes, nous avons dit collectivement ‘Rihanna, nous voulons plus de sexy, pas seulement des boxers et des slips basiques’. » De là à chambouler les codes de la mode et la façon dont les marques vont voir les Hommes ? Pour le moment, difficile de savoir à quel point Fenty aura de l’influence sur le secteur de la lingerie masculine, un secteur encore très niché, il est vrai.