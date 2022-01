Tinder annonce d’importants changements en 2022 !

Pour 2022, Tinder a annoncé d’importants changements à venir. Découvrez comment l’application compte devenir un lieu sur pour tous les utilisateurs, dans les semaines à venir.

Application de rencontre numéro une dans le monde, Tinder a souvent été critiquée pour ses largesses, notamment en ce qui concerne la sécurité des utilisateurs. Face à cela, l’application a décidé de réagir. Celle qui est née un jour de septembre 2012 fonctionne sur un principe de base très simple : avec une photo et une courte description, vous devez vous présenter. Si une personne vous apprécie, elle swippera vers la droite. En revanche, si vous ne lui plaisez pas, elle swippera vers la gauche. En cas de «match », si les deux personnes swippent, il est alors possible d’entamer une discussion, un échange. Plus de 60 millions de personnes à travers le monde cherchent l’amour sur l’application de rencontre.

Face à cette horde d’individus, l’entreprise a décidé d’agir. Le 26 janvier 2022, elle a annoncé de nouvelles modifications dans son algorithme. Pour le moment, les utilisateurs de l’application ne peuvent que signaler les profils avec lesquels ils ont eu un match et dont le comportement semble plutôt inadapté. En cas de suppression avant le rapport, il n’y a aucun moyen de faire remonter ce comportement déplacé. Avec les changements annoncés par Tinder, les matchs, même supprimés vont continuer à remonter, vous pourrez donc les report et, en fonction du degré de violation des conditions d’utilisation, ces personnes pourront être ban.

« Chaque salarié de l’équipe d’assistance aux membres de Tinder a participé à une nouvelle formation obligatoire conçue avec l’association RAINN pour les aider à mieux accompagner les personnes qui signalent des abus » confirme l’entreprise, ajoutant que ces derniers sont désormais formés et entraînés afin de mieux identifier les signalements. Une manière, pour les utilisateurs, de pouvoir faire de l’outil, un lieu plus sain même si les comportements déviants devraient continuer. Une belle initiative.