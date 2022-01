iBeer : l’application bière d’iPhone l’a rendu riche !

Une simple application pour iPhone, iBeer, a rendu ce développeur riche. Nous étions alors en 2007. Mais que faisait cet outil ?

iBeer. Cela vous dit-il quelque chose ? Il s’agit d’une application pour iPhone qui s’est subitement retrouvée au top des téléchargements. Aujourd’hui, l’application ne dit rien à personne mais, à son lancement, cette dernière a suscité un buzz incroyable. Durant plusieurs mois, le fondateur de l’application a réussi à récolter, en moyenne, 15.000 euros… Par jour. Mais à quoi servait cette application ? Pratiquement à rien. En effet, elle servait simplement à simuler le fait de boire une bière sur son smartphone. Un projet qui, à la base, faisait rire Steve Sheraton, avant de finalement le rendre plutôt riche.

« Buvez de la bière sur votre iPhone », pouvait-on ainsi lire en description. Une application élue ‘Best of iTunes’ et téléchargée plus de 90 millions de fois ! « Obtenez quatre types différents de bière, de café chaud à la vapeur et de rince-bouche, précise ensuite le développeur. Lait, soda, vin, eau, champagne, vodka, etc. Sélectionnez vos propres arrière-plans photo ou utilisez nos fonds d’écran. » Son succès ne s’est pas vraiment bâti sur ses fonctionnalités, franchement limitées donc, mais plutôt sur le fait que l’application démontrait à quel point l’iPhone était puissant.

Dans une récente interview, Steve Sheraton s’explique. « J’étais complètement fauché, j’essayais juste de m’en sortir, de vivre sur le canapé d’un ami et soudain, la vidéo recevait des millions de vues, ce qui était beaucoup en 2007. Les gens me suppliaient d’obtenir cette ‘chose’ sur leur téléphone », s’amuse-t-il. Désormais, ce type d’applications ne fonctionne plus vraiment, tout le monde étant au fait des performances des nouveaux téléphones. Mais à l’époque, il y a près de 15 ans, il s’agissait alors d’une véritable révolution. Proposée à 2.49 euros, l’application a connu un succès vraiment incroyable.