Un poisson aux dents humaines surprend internet !

Aux USA, un improbable poisson aux dents humaines a surpris énormément d’internautes qui rapidement, ont avoué être franchement mal à l’aise.

On le sait, les profondeurs des mers, les profondeurs des lacs peuvent renfermer d’improbables créatures. Résultat, il n’est pas rare d’entendre parler de poissons franchement étranges, avec des yeux exorbités bizarres, des pointes étranges dépassant de leur tête et bien d’autres choses encore. Mais les choses deviennent particulièrement effrayantes quand un pêcheur montre un poisson d’apparence tout à fait normale, avec des dents humaines. Des photos de l’étrange prise ont été publiées sur la page Facebook de Jennette’s Pier, un haut lieu de pêche à Nags Head, en Caroline du Nord. La légende se lit simplement ‘#bigteethbigtimes’.

En effet, le gros poisson peut être vu bouche bée devant l’appareil photo, avec d’incroyables dents. Une seconde image montre la taille de la bête. Le message a depuis recueilli 1 200 réactions et des centaines de partages, ainsi que des centaines de commentaires d’utilisateurs de médias sociaux bizarres. L’un d’eux a écrit : « Ce poisson a de meilleures dents que moi. » Un autre a dit: « C’est terrifiant. » Taguant un proche, un autre utilisateur explique : « Pêchez avec les dents des gens. » Un dernier a ajouté : « Je connais des gens qui aimeraient avoir autant de dents. Lol. »

Selon le Charlotte Observer, ce poisson d’une dizaine de kilogrammes a été attrapé par un homme du nom de Nathan Martin, qui pêchait avec son frère jumeau lorsqu’il a trouvé un poisson avec une « bouche pleine de dents ». Martin, un habitué du quai, qui était sorti dans l’espoir d’attraper une tête de mouton, a déclaré à McClatchy News : « C’était un très long combat. C’est une très bonne prise, et ça a très bon goût. » Un poisson qui peut mesurer jusqu’à 76 centimètres et peser entre 2 et 7 kilogrammes. Bref, une très jolie bête bien que ses dents nous mettent particulièrement mal à l’aise…