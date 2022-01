Ces 5 sites internet dont vous ignoriez l’existence !

Découvrez quelques sites internet, plutôt orientés Tech, dont vous ignoriez totalement l’existence mais qui pourrait forcément vous intéresser !

Internet est une plateforme franchement incroyable. En effet, on y trouve absolument de tout. Récemment, le blogueur Tech Timoté Chanut a ainsi partagé une série de petites vidéos via TikTok ou il a présenté certains des sites internet les plus cool du moment mais que personne ne connaît malheureusement. Des sites web complètement dingues. On pense tout d’abord à synthesia.io qui est un site vous permettant de générer vos propres vidéos en intelligence artificielle. Pour cela, il suffit de taper un script dans une zone de texte dédiée. Le site va alors générer une vidéo, avec un avatar, qui dire ce que vous lui avez demandé et ce, en n’importe quelle langue.

Pour celles et ceux qui souhaitent investir dans l’immobilier mais qui ne savent pas ou, rendez-vous sur 2050.earth. Vous y trouverez quelques prévisions intéressantes et ce, peu importe la ville sur laquelle vous allez vous renseigner. Sur sa vidéo Timoté s’est renseigné sur New York. Une image générée apparaît alors et montre ce à quoi la ville pourrait ressembler dans 28 ans. Assez cool, mais plutôt subjectif si nous sommes honnêtes. Pour les personnes souhaitant voyager sans bouger de leur siège, rendez-vous sur 3D Driving Simulator sur Google Maps. Vous pouvez conduire une voiture dans le cadre de Google Maps en cliquant simplement sur votre clavier.

Ensuite, le blogueur explique : « Si vous recherchez leolabs.space, vous pouvez suivre tous les satellites en orbite. Regardez à quelle vitesse ils se déplacent. Certains d’entre eux parcourent des pays entiers en, genre, cinq secondes. ». Les amateurs de cinéma eux, apprécieront playphrase.me, un site où il leur suffit de taper une phrase afin d’avoir la scène exacte du film. Bref, des plateformes franchement sympathiques, qu’on vous propose de découvrir ici même. L’occasion de vous faire plaisir le temps de quelques heures et de jouer à travers le web !