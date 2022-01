Playboy : la vérité éclate sur les pratiques d’Hefner !

Dans une nouvelle série, on apprend toute la vérité sur l’empire Playboy, marqué par sexe, drogue et abus en tout genre.

Secrets of Playboy, une série choquante, sur l’histoire et la vie de Hugh Hefner, le fondateur du célèbre magazine, est sur le point de lever le doute sur la façon dont le business tournait et surtout, sur les accusations de viols, d’orgies forcées ou de consommation de drogue dont à peu près tous les pensionnaires faisaient l’objet. Un documentaire qui contiendra également des interviews exclusives d’initiées clés, dont les ex-petites amies de Hugh Hefner, Holly Madison et Sondra Theodore. Cette dernière, aujourd’hui âgée de 65 ans, se rappellera d’ailleurs de ces incroyables orgies organisées cinq nuits par semaine. Orgies devenues un vrai « protocole ».

Elle a également été témoin de la façon dont les demandes sexuelles d’Hefner devenaient de plus en plus dingues, poussées. Elle a d’ailleurs admis avoir eu peur de celui que plus personne ne pouvait satisfaire. « Le sexe en groupe avait lieu au moins cinq nuits par semaine », a-t-elle ajouté, expliquant qu’il était impossible d’outrepasser certaines règles tant cela irritait le milliardaire. Le célèbre fondateur n’avait que 27 ans lorsqu’il a lancé la première édition du magazine Playboy en 1952, Marilyn Monroe étant la première cover-girl.

Depuis lors, Hefner a construit son empire en vendant des millions d’exemplaires de Playboy par mois, puis a ouvert des boîtes de nuit où les membres pouvaient entrer à l’aide d’une clé qui leur ouvrait la porte d’entrée. « Il (Hefner) croyait vraiment qu’il possédait ces femmes. Nous avions des camarades de jeu qui ont fait une overdose, qui se sont suicidées. » expliquent d’anciennes playmates, affirmant que certains drames, comme des viols ou des agressions sexuelles se sont également déroulées au cours de la vie d’Hefner. Une série incroyable qui raconte comment l’empire s’est bâti, ce qu’il en est advenu des années durant mais aussi et surtout, ce qu’il est devenu suite à la mort de son bâtisseur.