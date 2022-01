Soprano : l’image choquante du rappeur

L’image de Soprano a été utilisée par une professeur de SVT, dans un cadre assez houleux. Une image raciste pour beaucoup.

C’est l’image du moment. En effet, une professeur de SVT (Sciences et vie de la Terre) a récemment traité du sujet de l’évolution de l’Homme. Afin d’illustrer son propos, cette dernière a utilisé une image du rappeur français, Soprano. Une décision qui ne passe pas du tout. Résultat, de nombreuses personnes se sont émues de ce choix sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait là d’un acte raciste. Le sujet a bien évidemment été étudié sur le plateau de l’émission Touche Pas à Mon Poste (TPMP). Une décision qui divise.

Interrogé, Guillaume Genton a affirmé avoir été plutôt choqué. « C’est facile quand on s’appelle Jean-Charles, qu’on a jamais été victime d’aucune discrimination, de dire que c’est pas raciste. Mettez-vous à la place de ces gens. Moi je me mets à la place des parents d’élèves. Quand mon fils est à l’école et qu’on montre aux élèves en phase d’apprentissage que les singes et les noirs c’est un peu pareil. Puisque c’est ça le message ». Selon lui, il s’agit là d’une décision franchement maladroite. Il est impensable de parler de l’évolution en passant du singe à l’artiste. Un avis partagé par beaucoup, dont Gilles Verdez.

Pour d’autres, notamment des internautes, ce n’est pas aux gens de juger, mais plutôt à l’artiste lui-même. Certains ont demandé à ce que Soprano réagisse rapidement sur cette affaire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement sur le plateau de TPMP. « Bon Cyril téléphone à Soprano. C’est a lui de dire s’il a mal pris au moins le débat sera clos. » mais aussi « Et si on avait l’avis de soprano…? C’est lui qui est en photo ». Pas sûr toutefois que le rappeur marseillais ne prenne le temps de rebondir sur cette information, lui qui est d’ailleurs très engagé.