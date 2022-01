YouTube : qui a gagné le plus d’argent en 2021 ?

Sur YouTube, il est possible de gagner de l’argent, beaucoup d’argent. Mais savez-vous qui est le Youtubeur qui s’en est le mieux sorti en 2021 ?

On le sait, YouTube est les autres plateformes vidéos permettent de générer énormément d’argent. Mais savez-vous qui a gagné le plus de sous en 2021 ? Selon une récente étude, c’est MrBeast qui est arrivé en première position 54 millions de dollars en 2021. Un chiffre incroyable pour la jeune star américaine de 23 ans (dont le vrai nom est Jimmy Donaldson). Il faut dire que ses vidéos ont bien marché, notamment la recréation de Squid Game sur sa propre chaîne. Un hit improbable, qui a généré des dizaines de millions de vues. Résultat, jamais un youtubeur n’avait gagné autant d’argent. Le précédent record était détenu par Ryan Kaji – connu sous le nom de «Ryan’s World» avec un montant près de deux fois inférieur à celui enregistré cette année.

Derrière MrBeast, se trouve le youtubeur et boxeur professionnel Jake Paul. Au total, la star a généré 45 millions de dollars. Le plus dingue ? Youtube n’est pas ce qui lui rapporte le plus d’argent. Au contraire même, puisque la boxe est désormais son activité la plus lucrative. Markiplier occupe la troisième place avec 38 millions de dollars. Un youtubeur amené à se diversifier et à passer sur des médias plus traditionnels puisque ce dernier a également filmé une émission de télévision.

Ailleurs, le frère de Jake Paul, Logan, figurait à la neuvième place sur la liste des youtubeurs les plus riches de l’année. Lui aussi boxeur, on se rappelle qu’il a organisé un combat d’exhibition contre la légende de la boxe Floyd Mayweather en juin dernier. Le frère aîné de Paul a également connu le succès avec son podcast Impaulsive, qui a reçu plus de 100 millions de vues en 2021. Des chiffres ahurissants qui démontrent une fois de plus que le net et surtout la vidéo, a encore de beaux jours devant lui.