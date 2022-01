Angleterre : une île à la recherche de son roi !

En Angleterre, une île est à la recherche de son roi. Vous souhaitez postuler ? Attention ! Les traditions sont bien ancrées…

En Angleterre, une île et par ricochet, un pub, sont à la recherche d’un « Roi » pour gérer l’ensemble. Vieux de 300 ans, l’établissement baptisé « Ship Inn » se trouve sur l’île de Piel au large de la côte de Cumbria et depuis juillet, une organisation partenaire est intervenue afin de gérer cet improbable établissement. Aujourd’hui, les candidats peuvent désormais se positionner dans l’espoir d’obtenir un bail de 10 ans afin d’exploiter et gérer l’île. Si vous obtenez le poste, vous serez couronné « Roi de Piel » et bénéficierez d’une cérémonie de couronnement… Plutôt sympa.

En effet, la tradition veut que des seaux de bière soient versés sur la tête du nouveau roi et que lui soit offert un vieux sabre tout rouillé. Utile donc ! Il y a aussi un trône à l’intérieur du Ship Inn et quiconque souhaite s’asseoir dessus devra acheter un verre à tout le monde dans le pub. La chasse est lancée pour trouver quelqu’un avec de « bonnes connaissances locales » pour devenir le roi de Piel. Si vous envisagez de prendre la couronne, vous devrez donc approfondir votre histoire et votre géographie.

Les tâches du candidat comprendront « l’entretien du Ship Inn, l’entretien des terrains de la zone environnante et la gestion du camping et des toilettes et des douches ». La recherche est bel et bien lancée car le Barrow Borough Council craint que le quartier ne tombe en ruine à moins qu’il ne trouve quelqu’un pour le reprendre. Ils chercheront le nouvel entrepreneur pour commencer en avril 2022. Pour cela, le Barrow Council mise tout ou presque sur les vieilles traditions locales et espère donc trouver rapidement du monde. « Au 19ème siècle, ces traditions sont devenues un aspect important de l’histoire de l’île à tel point que la responsabilité de s’occuper du casque et de la chaise relevait du contrat de location.«