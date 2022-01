Belgique: malade, elle lance un appel à l’aide

En Belgique, une jeune maman de 32 ans a lancé un appel à l’aide afin de lever des fonds dans le seul et unique but de soigner son cancer du sein !

Un appel à l’aide, pour ne pas mourir. L’été dernier, Marilyn, 32 ans, apprenait avec stupeur qu’elle était malade. Atteinte d’un cancer du sein, cette maman de trois enfants a donc vu sa vie basculer, en l’espace de quelques minutes. Les diagnostics des médecins étaient toutefois rassurants. Du moins, en premier lieu. Rapidement, ils se sont montrés de plus en plus précis, de plus en plus inquiétants. En effet, la jeune femme a découvert et a eu confirmation que les traitements classiques ne fonctionnaient tout simplement pas pour elle. Tout a débuté le 17 juillet lorsqu’elle se fait déceler une boule dans la poitrine. Plusieurs examens ont ainsi eu lieu. Une tumeur bénigne a été découverte avant qu’une opération ne vienne compliquer les choses. Au cours de celle-ci, un cancer sans métastase mais « triple négatif » a été confirmé.

La jeune maman a donc enchaîné les chimiothérapies avant qu’une nouvelle échographie ne vienne, cette fois, dévoilé la présence d’une tumeur de 4 cm. « À part me donner les effets secondaires, la chimiothérapie n’a pas agi sur mon cancer », a expliqué la jeune maman avant de recommencer une série de chimios début décembre. Ces cancers, relativement rares, touchent 15% de la population des malades. La survie moyenne enregistrée dans ces cas-là est de 14 mois. 11.3% des patients passent le cap des 5 ans. Les spécialistes consultés par Marilyn lui ont conseillé de tester un médicament expérimental, le Keytruda.

Un traitement coûteux qui n’est toutefois pas remboursé puisqu’il faut une dose tous les 15 jours environ. Une dose qui revient à 3.500 euros environ. Un traitement scruté qui apporterait plusieurs bénéfices, notamment en survie globale par rapport à la chimiothérapie seule. Il lui faudrait 35.000 euros pour pouvoir continuer son combat. Un appel aux dons a été lancé. La famille de Marylin a d’ores et déjà reçu 60.000 euros environ. De quoi lui laisser l’espoir de bénéficier au maximum de ce traitement expérimental, même si rien n’indique que celui ne fonctionne.