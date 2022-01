USA : un homme vit un mois sans coeur !

Aux USA, un homme a été traité pour une maladie rare. Un faux cœur lui a été installé. Un outil qui n’émet aucune pulsation.

Ces dernières années, la médecine moderne a connu d’importantes avancées. Entre les vaccins qui nous protègent contre certaines maladies aux traitements révolutionnaires contre le cancer ou le SIDA, on a de quoi se satisfaire. Cela donne de l’espoir. Si tout cela remonte à bien longtemps, comment ne pas souligner l’impact de l’année 2011 ? À l’époque, les médecins ont dévoilé une machine qui pourrait permettre à un humain de vivre sans cœur, l’un des organes les plus importants du corps. Après des décennies d’essais et d’erreurs parmi les chirurgiens essayant désespérément de créer une machine qui ne se décomposerait pas ou ne causerait pas de caillots sanguins et d’infections, deux médecins du Texas Heart Institute ont développé un appareil qui utilisait des rotors tourbillonnants pour pomper le sang dans tout le corps sans un battement de cœur.

Le Dr Billy Cohn et le Dr Buz Frazier ont d’abord testé l’idée sur un veau de huit mois appelé Abigail, en retirant son cœur et en le remplaçant avec succès par deux pompes centrifuges, qui faisaient circuler le sang à travers elle. « Ici vous pouvez voir que c’est un veau vigoureux, joyeux et joueur qui me lèche la main. » Après avoir pratiqué sur 38 veaux, Cohn et Frazier sont passés à des essais humains – en sélectionnant un homme de 55 ans appelé Craig Lewis, qui souffrait d’amylose, une maladie auto-immune rare qui provoque une accumulation de protéines anormales et, à son tour, insuffisance cardiaque, rénale et hépatique rapide.

Le cœur de Lewis était devenu si endommagé que les médecins lui ont donné environ 12 heures à vivre, moment auquel sa femme Linda a suggéré quelque chose de radical. Sa femme Linda a déclaré : « Il voulait vivre et nous ne voulions pas le perdre. On ne sait jamais combien de temps on a, mais ça en valait la peine. ». En mars 2011, elle a approché Cohn et Frazier, qui ont retiré le cœur de son mari et ont installé le dispositif artificiel. Linda a déclaré: « J’ai écouté et c’était un bourdonnement, ce qui est incroyable. Il n’avait pas de pouls. » L’homme est toutefois décédé après que sa maladie s’est répandue au niveau du foie et des reins. Il a toutefois réussi à vivre plus d’un mois sans pouls, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux champs pour la science de demain.