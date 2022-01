Chine : une soleil artificiel a été allumé

En Chine, un soleil artificiel a été allumé au cours des derniers jours, suscitant énormément de chaleur, de lumière et donc, d’énergie possiblement propre.

En Chine, le pays a récemment allumé son « soleil artificiel » afin de réaliser un petit test. Appelé « EAST » (pour Tokamak supraconducteur expérimental avancé), ce dernier se trouve à l’ouest de Shanghaï. Il s’agit en fait d’une installation de fusion nucléaire dont l’objectif est d’apporter lumière, chaleur mais aussi une possible énergie propre et illimitée. Le test a mené a permis d’atteindre une température de 70 millions de degrés Celsius. Pour comprendre à quel point il fait chaud, notre Soleil, celui autour duquel tourne la Terre dans le système solaire, ne brûle qu’à environ 15 millions de degrés Celsius.

Cela signifie que la machine EAST de la Chine peut atteindre une température supérieure à cinq fois celle qui maintient littéralement en vie tout le monde sur Terre. Le South China Morning Post a révélé que le dernier test avait duré 1 056 secondes, soit 17 minutes et 36 secondes. La période de test a débuté en décembre et durera jusqu’en juin de cette année. Interrogé, Gong Xianzu, chercheur à l’Institut de physique des plasmas de l’Académie chinoise des sciences, a déclaré à l’agence de presse Xinhua : « La récente opération pose une base scientifique et expérimentale solide pour le fonctionnement d’un réacteur à fusion. »

Le directeur de l’Institut de physique des plasmas, Song Yuntao, a ajouté : « [L’expérience] a une fois de plus défié la science. Nous avons validé de manière exhaustive la technologie, la faisant passer de la recherche fondamentale aux applications d’ingénierie. » La machine est appelée « soleil artificiel » car elle imite les réactions observées sur notre corps céleste central. Lorsqu’il atteint ces températures extrêmement élevées, il fait bouillir les isotopes d’hydrogène dans un plasma, puis les fusionne pour libérer de l’énergie. Si les chercheurs sont capables de trouver comment faire fonctionner une machine comme celle-ci pendant plus de 20 minutes, cela pourrait alors fournir de l’électricité propre à de nombreuses personnes.