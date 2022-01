Corée du Nord : il réussit à s’y rendre illégalement !

Une personne aurait réussi à franchir la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord afin de se rendre, probablement, à Pyongyang

Ce dimanche, une personne non identifiée a effectivement pris l’improbable décision de traverser la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Une annonce confirmée par des responsables militaires sud-coréens. La Corée du Sud a repéré l’individu à proximité de la frontière à l’aide d’un équipement de surveillance. Nous étions alors samedi soir. Des troupes ont ensuite été envoyées pour la capturer. Cependant, les forces armées n’ont pas pu trouver la fameuse personne et l’équipement de surveillance l’a ensuite détectée en train de traverser la frontière. Une information émanant des officiers d’état-major interarmées. Des responsables sud-coréens ont envoyé un message à la Corée du Nord pour tenter d’assurer la sécurité de la personne, mais n’ont reçu aucune réponse.

On ne sait pas qui était la personne ni pourquoi elle traversait la frontière – qu’il s’agisse d’un cas rare de défection sud-coréenne vers le nord ou de retour chez elle après être entré dans le Sud. En septembre 2020, la Corée du Nord a abattu un responsable des pêches sud-coréen trouvé dans ses eaux le long d’une frontière maritime mal marquée. La Corée du Sud a déclaré que les troupes nord-coréennes avaient reçu l’ordre de tirer sur toute personne traversant illégalement la frontière pour se protéger contre la pandémie de coronavirus. On se souvient d’ailleurs qu’en 2020, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a placé une ville frontalière en confinement total après qu’un transfuge nord-coréen présentant des symptômes de type Covid-19 soit rentré chez lui.

Les deux pays sont séparés par la frontière la plus lourdement armée au monde ironiquement appelée « La zone démilitarisée ». On y retrouve environ deux millions de mines dans la zone longue de près de 200 kilomètres. On y trouve également des pièges à chars, des troupes de combat et des clôtures en fil de fer barbelé. Un endroit dangereux donc… Tout autant que la Corée du Nord en elle-même. Les lois s’enchaînent sur place, limitant toujours plus les libertés. On se souvient qu’en juillet, le journal officiel de la Corée du Nord a averti les jeunes résidents de n’utiliser que la langue standard de la Corée du Nord dans le cadre des nouvelles lois visant à réprimer l’influence étrangère dans le pays.