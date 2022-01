Avicii : ses derniers mots avant sa mort dévoilés

Les derniers mots d’Avicii, juste avant son décès, viennent d’être dévoilés par l’auteur d’un livre revenant sur le parcours du DJ.

Il y a quelques années, le 20 avril 2018, décédait le DJ suédois, Avicii. Un décès qui a suscité une vague d’émotions à travers le monde. Nombreuses ont été les personnes à danser sur sa musique. Récemment, les derniers mots du DJ suédois s’apprêtent à être dévoilés dans le prochain livre de Måns Mosesson, Tim – « The Official Biography Of Avicii ». Pour rappel, l’artiste suédois est mort à l’âge de 28 ans, après avoir mis fin à ses jours, alors qu’il se trouvait dans un hôtel à Mascate, dans le Sultanat d’Oman. Ce dernier faisait face depuis plusieurs années à une violente dépression. Il était devenu toxicomanie et alcoolique, à cause notamment du succès complètement dingue qu’il a rencontré et auquel il n’était pas préparé.

L’auteur s’est entretenu avec les parents de Bergling, Anki et Klas Bergling, sa famille, ses amis et ses collègues afin de reconstituer l’histoire de sa vie. Il a également eu accès à des notes manuscrites de la part d’Avicii, lorsqu’il se trouvait en cure de désintoxication à l’hôpital ou simplement chez lui. Sur son journal, le jeune homme écrivait ses pensées. « J’ai eu du mal à accepter de ne plus jamais boire, bien que tous les médecins aient fortement suggéré d’attendre au moins un an avant même de boire une bière. Bien sûr, je n’ai pas écouté la majorité des médecins. J’ai écouté le couple qui a dit que c’était OK si je faisais attention. »

Dans certains cas, il semblait même apprécier ses séjours, loin de tout. « Ces jours à l’hôpital ont été les jours les plus anxieux et sans stress dont je me souvienne au cours des six dernières années, ce sont mes vraies vacances, aussi déprimantes que cela puisse paraître. » Il avouait alors être soulagé de n’avoir de comptes à rendre à personne. Le dernier message de son journal, écrit juste un jour avant sa mort, disait : « L’effusion de l’âme est le dernier attachement, avant qu’elle ne recommence ! » un message qui résonne comme un ultime appel à l’aide, juste avant de passer à l’acte.