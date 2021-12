tiktok-se-moque-de-pitbull-et-c-est-exceptionnel

Sur TikTok, une personne a eu l’excellente idée d’ajouter des cheveux et de la barbe au rappeur Pitbull, suscitant l’émoi de nombreuses personnes.

Sur TikTok, un internaute a eu la brillante idée d’ajouter des cheveux ainsi qu’une barbe au rappeur américain, Pitbull. Le résultat est exceptionnel. En effet, les gens ont été tellement impressionnés qu’ils ont tous mis quelques secondes à réaliser de qui il s’agissait. Il faut dire que le résultat change considérablement ce à quoi nous avons été habitués. Si vous ne le savez pas, Pitbull (de son vrai nom, Armando Perez) est un rappeur américain connu pour son crâne rasé, ses grandes lunettes de soleil ainsi que ses costumes toujours très bien taillés. Mais ici, on le voit d’une manière différente… Vraiment différente. Une petite cure de jouvence, une touche de modernité et voilà que le rappeur américain se retrouve avec une barbe bien taillée et surtout, de longs cheveux ondulés.

Il y a quelques mois, l’utilisateur de TikTok @uhumuhhuh a partagé une vidéo pour montrer ses créations. Pour en arriver à ce résultat-là, l’individu a simplement utilisé l’application Faceapp. « Je suis sur Pitbull Tok depuis trop longtemps », a-t-il déclaré, ajoutant, « J’ai mis des cheveux longs et de la barbe sur Pitbull.” s’est-il ému, avant de partager sa création. Résultat ? Il semble que d’autres utilisateurs et amateurs de médias sociaux aient été tout aussi étonnés par la transformation, la vidéo accumulant 1,6 million de likes et des milliers de commentaires. Les commentaires, eux, se sont rapidement enchaînés. Entre surprise et amusement, certaines personnes seraient même tombées sous le charme.

Quelqu’un a également plaisanté sur le fait que Pitbull savait clairement « qu’il serait trop puissant s’il avait des cheveux« , tandis qu’un autre a déclaré qu’il ne pouvait pas « ne pas voir cela « . Des avis partagés donc. Mais qu’en est-il du principal concerné ? Malheureusement, nul ne sait s’il a pris le temps de regarder le résultat. Peut-être se laissera-t-il d’ailleurs tenté à l’idée de se laisser pousser les cheveux s’il venait à tomber dessus ? La réponse sera connue dans les prochaines semaines, lorsque l’artiste fera sa réapparition… Mais ne comptez pas trop dessus !